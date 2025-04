Plebiscito en el Bernabéu durante la visita del Athletic

Este domingo visita el Santiago Bernabéu uno de los equipos de moda en España, el Athletic de Bilbao. Los 'Leones' aterrizan en Madrid después de clasificarse para las semifinales de la Europa League, donde se medirán a un Manchester United que se clasificó de forma milagrosa en la prórroga. Los bilbaínos llegan con mucho castigo en sus piernas porque el Rangers escocés les dio mucho trabajo en los 180 minutos de eliminatoria, lo que invita a pensar que Ernesto Valverde hará rotaciones en un once que Txingurri ha movida con naturalidad durante toda la temporada.

19 visitas sin ganar

Los 'Leones' tratarán de acabar con la mala racha que acumulan en el Bernabéu. Los rojiblancos han encajado 16 derrotas y sumado tres empates en sus últimas 19 comparecencias ligueras. El Athletic no gana en el fortín madridista desde el 19 de febrero de 2005 cuando dos goles de Andoni Iraola y Asier del Horno en la segunda parte le dieron a los bilbaínos una victoria con un equipo dirigido por Ernesto Valverde en su primera etapa como técnico de los de San Mamés. Si se toma el balance histórico, el balance es muy desequilibrado porque en los 93 clásicos entre el Real Madrid y el Athletic en el Bernabéu 62 han terminado con triunfos locales, 13 con victorias visitantes y 18 en empate, con 230 goles blancos y 101 bilbaínos.

Sin embargo, el protagonismo del partido descansará en el banquillo blanco y en la grada. El Real Madrid comparece ante sus aficionados después de ser eliminado en Champions por el Arsenal y se cuestiona la continuidad de su técnico, además de la de algunos jugadores que no han estado a la altura de las expectativas. Carletto ha mantenido su postura de no hablar de futuro: "No hay que decir nada. Al final de la temporada hablaremos con el club y no quiero hablar hoy de ello". Así que el encuentro servirá de plebiscito para conocer el dictamen de una grada que culpa a partes iguales al técnico, al palco (por la mala planificación deportiva) y a los jugadores, que no han estado a la altura durante toda la temporada.

Mbappé, Rodrygo, Vinícius...

No estará uno de los grandes señalados, Kylian Mbappé. El francés, con un esguince de tobillo, se recupera de cara a la final de Copa del próximo sábado en Sevilla y no será de la partida. Mbappé no ha estado a la altura, como tampoco lo ha estado un Rodrygo que suma un gol en los últimos 24 partidos que ha jugado con el Real Madrid y Brasil. Y también carga la afición contra un Vinícius que ha agotado la paciencia de un vestuario que se ha distanciado de él y de una grada que ha visto cómo se ha convertido en un futbolista intrascendente tras quedarse sin el Balón de Oro.

El otro 'culpable' es Florentino Pérez, el presidente y director deportivo de este Real Madrid que sufre los rigores de la 'neogalactización' que ha impuesto en una plantilla desequilibrada en defensa y saturada en ataque. No se espera que el público se vuelva hacia el palco, pero hay mucha expectación por ver cuándo Pérez decide dar el paso de sustituir a Ancelotti y comenzar a planificar la próxima temporada con otro técnico. El vestuario lo espera, la grada lo espera y hasta Brasil lo espera, que sigue contando con él como favorito para ser su próximo seleccionador. Concluía Ancelotti advirtiendo que "quien diga que hay un enfrentamiento entre el club y yo miente". Y es cierto, no hay un enfrentamiento. Hay una partida de ajedrez y le toca mover a Florentino, pero antes escuchará a la grada este domingo ante el Athletic.