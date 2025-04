De Burgos Bengoetxea, el árbitro de la final de Copa, rompe a llorar: "Es muy jodido que le digan a tu hijo que su padre es un ladrón"

Se puso a llorar. No logró contenerse cuando se acordó de su hijo que cuando va al colegio le acusan de tener un padre que "es un ladrón". Vestido de colegiado, como así pitará la final de Copa este sábado entre Barça y Madrid en Sevilla, apareció Ricardo De Burgos Bengoetxea, el árbitro elegido. El juez en el campo. Y Pablo González Fuertes, el juez del VAR, quien estaba a su izquierda en la sala de prensa del Estadio de La Cartuja.

“Estamos centrando mucho en los vídeos de Real Madrid TV porque es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Pero voy a contar situaciones que le han pasado a compañeros míos y luego tú”, le dijo el colegiado vasco al periodista, “me das tu opinión”.

Aún hablaba bien, sin estar atrapado De Burgos Bengoetxea por la emoción. "Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y se vuelve llorando eso es muy jodido", ha dicho el árbitro de la final, interrumpiendo su último mensaje. No podía seguir. Los ojos enrojecidos y las lágrimas asomando por su rostro.

"Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado. Que se equivoca como un deportista más y eso es muy jodido, no se lo deseo a nadie. El día en que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre", ha añadido De Burgos Bengoetxea, recordando que "no hay derecho a los que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional sino del fútbol base".

"Vamos a empezar a tomar medidas"

En ese sentido, el colegiado vasco ha pedido "una reflexión" sobre lo que se quiere del deporte. Y del fútbol en particular. "Vamos a empezar a tomar medidas, no vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. ¿Huelga? En breve tendréis noticias", ha añadido González Fuertes, el colegiado que estará en el VAR durante la final.

"Hay que conocer las consecuencias que tienen esos vídeos", ha dicho luego en alusión a la permanente campaña arbitral que desarrolla cada semana Real Madrid TV. "Cuando hablan de ‘robo’ es un error de todos los actores. Un día tendremos un problema de verdad, eso va a tener consecuencias y nos echaremos las manos a la cabeza y lo condenaremos. Tenemos que darle una vuelta", ha implorado el árbitro asturiano, "entre todos a esta situación de beligerancia contra el estamento arbitral".