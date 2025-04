Djokovic, al rescate de un Mutua Madrid Open huérfano de Alcaraz y Nadal

Nunca en sus 22 ediciones anteriores afrontó el Mutua Madrid Open una orfandad como a la que se ve sometido este año, en la edición que ya se está disputando en la Caja Mágica y que culminará con la final masculina el domingo 4 de mayo. Siempre pudo colgar Madrid una cartel gigante con el rostro de un gran campeón español como reclamo. Primero, aún en pista dura y en otoño, Juan Carlos Ferrero soportaba la antorcha nacional. Después, Rafa Nadal heredó esa función durante década y media. Y, en estos últimos años, Carlos Alcaraz asumió el relevo natural.

Contaban los organizadores del único Masters 1000 español con que el murciano siguiera encarnando ese rol este año. Lo ha hecho durante estos días previos, movilizado por múltiples actos promocionales, pero la expectativa de verle sobre la arcilla se terminó desvanecer este jueves. Alcaraz, golpeado por varias lesiones musculares tras su sobreesfuerzo en Montecarlo y Barcelona, renunció a competir en Madrid, con la mente puesta en defender su reinado en Roland Garros dentro de un mes.

Carlos Alcaraz, durante el anuncio de su renuncia al Mutua Madrid Open 2025. / AFP7 vía Europa Press

La renuncia de Alcaraz

"Me jode mucho no poder jugar delante de mis amigos y mi familia aquí en Madrid. Es uno de los torneos más especiales de mi calendario, el que tengo más ganas de jugar, de los primeros que vine a ver de pequeño. Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero tienes que mirar por tu salud y lo que te viene bien. Y un Grand Slam es un Grand Slam. Si juego aquí, a lo mejor tengo que parar varios meses porque me rompo más", argumentó ayer, durante la rueda de prensa en la que anunció una renuncia que era ya 'vox populi'.

De hecho, no se hablaba de otra cosa durante esta semana en las entrañas de la Caja Mágica, que ha ido acogiendo rondas previas antes de dar paso a los cuadros principales, desde ayer el femenino y desde hoy el masculino. Porque la indiscutible entidad del torneo no está reñida con la atracción que genera un ídolo local. Entre 2003 y 2023, Nadal siempre compitió en Madrid, mientras que Alcaraz no había fallado a la cita desde su debut en 2021.

Y así, sin Nadal, sin Alcaraz, también sin un Sinner que cumple su sanción a la carta de tres meses por dopaje, todos los ojos se centran en un nombre propio. Y no es uno cualquiera, sino en el del mejor tenista de la historia: Novak Djokovic. Por primera vez desde 2022, cuando Alcaraz le apeó en semifinales en la primera de sus grandes hazañas, 'Nole' se presenta en un torneo que ha conquistado en tres ocasiones, la última de ellas en 2019.

Djokovic perdió contra Alcaraz en su último partido en Madrid, en semifinales de 2022. / JUANJO MARTIN / EFE

Elogios de Djokovic a Alcaraz

"Siempre ofrezco un buen nivel de tenis cuando juego en Madrid. Ahora estoy buscando mi mejor nivel, especialmente para Roland Garros. No tengo muchas expectativas con el resultado, para ser honesto, pero tengo mucha ilusión por jugar aquí", explicaba este jueves Djokovic, en una rueda de prensa en la que se deshizo en elogios hacia el caído Alcaraz: "Con sus resultados, ya se puede decir que ha sido más que nosotros [Nadal, Federer y él] a esta edad".

Con Djokovic, por mucha que rezume eternidad, siempre queda la razonable duda de si será la última oportunidad de verle arriando una raqueta en suelo español. Sus casi 38 años (los cumple en mayo) y su consecuente apuesta por un calendario reducido a la carta, orientado a prepararse para competir por las victorias en los Grand Slams, como él mismo dejó caer ayer.

De hecho, el genio serbio no conquista ningún título desde su epopéyica victoria frente a Alcaraz a la final olímpica de París 2024, culminando así la obra de su vida. Sinner, en el Masters de Shanghái del año pasado, y el imberbe Mensik, en el de Miami del pasado marzo, le derrotaron en sus dos únicas finales desde entonces.

Paula Badosa es el gran referente del tenis español en el Mutua Madrid Open. / AFP7 vía Europa Press

Djokovic busca su título 100

Madrid se le presenta como una nueva oportunidad de alcanzar el título número 100 de su carrera, una cifra abrumadora y redonda que en la Era Open solo han superado Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

Hoy, será el turno para el debut del que, en ausencia de Sinner, es el primer cabeza de serie, un Sasha Zverev que se verá las caras con el español Robert Bautista; y para el del defensor del título, Andrey Rublev (7), que se estrena ante un veterano con pedigrí como Gäel Monfils. En el cuadro femenino, Paula Badosa (9), la gran referencia del tenis español en este torneo ante la baja de Alcaraz, se las verá con Veronika Kurdemetova; y la líder del ranking, Aryna Sabalenka, con Anna Blinkova.