El mensaje de Ancelotti a Florentino antes de irse a Brasil y dejar a Xabi: "Nunca salió el arcoíris sin que lloviera primero"

Una sola llamada. Un gesto tan sencillo como descolgar el teléfono y marcar un número conocido hará felices a muchos. A Carlo Ancelotti, que espera la llamada para cerrar bien su salida del Real Madrid. A una Confederación Brasileña de Fútbol que ya tiene cerrada la llegada de Carletto. A un Xabi que espera impaciente al Real Madrid. A un vestuario en el que la voz del italiano resuena desde hace meses con eco. A una afición que espera alguna novedad para ilusionarse con una plantilla descreída y perezosa este año. Incluso al mismo Florentino Pérez, que liberaría así el banquillo madridista. Una sola llamada provocará una cascada de movimientos, el tsunami que todos esperan.

1. Carletto, el nuevo Molowny

Carlo Ancelotti se ha propuesto ser el nuevo Luis Molowny. El italiano quiere salir de la mejor forma posible del Real Madrid para dejar la puerta abierta y estar siempre disponible. Eso explica el elegante discurso que ha dedicado siempre al club, pese a la pésima planificación de la plantilla, y también los elogios a un vestuario al que en privado hace algún ‘reproche’. Ancelotti saldrá bien del Bernabéu, con su mano izquierda, sus 15 títulos y con la gratitud de muchos jugadores que lo consideran un padre. El italiano sueña con convertirse en un recurso al que Florentino pueda recurrir si las urgencias le aprietan. Pérez sabía que esta vez no se iba a encontrar con otra ‘espantada’ como la de Zidane en su segunda etapa y por eso ha tensado la cuerda hasta que el equipo se ha desmoronado en el tramo final de curso.

2. Brasil ha atado a Ancelotti

Hace algo más de un mes Florentino se tomó un café en Valdebebas con el técnico, poco antes de la eliminatoria del Arsenal. El ambiente era bueno tras eliminar al City, pero Pérez quería saber cuánto de verdad había en la posible marcha del italiano a la selección carioca. En Brasil, tras la goleada encajada ante Argentina (4-1), el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, despidió a Dorival Júnior y los rumores de una oferta al de Reggiolo eran insistentes. Pérez mandó sondear discretamente la situación y la repuesta que ofreció Carlo a quien le tanteó fue tan elegante como poética: “L’arcobaleno non è mai uscito che prima piovesse” (Nunca salió el arcoiris sin que lloviera primero). No existía tal oferta. De hecho, en Valdebebas aseguró a la prensa: “Nadie de la CBF ha contactado conmigo”. No mentía. La persona con la que contactaron fue su hijo Davide, al que le informaron que su padre era la prioridad y que podían esperar hasta el día después de la final de la Champions, primero de junio. Plazo que se ha acortado tras la eliminación de los blancos ante el Arsenal. La salida de Carletto se producirá al acabar la Liga, el próximo 25 de mayo, salvo hecatombe en el clásico del día 11 en Montjuic.

Carlo, tras la vuelta con el Arsenal en el Bernabéu, cenó con el emisario de la CBF, Diego Fernandes, quien le trasladó el interés y la oferta por hacerse con sus servicios. Así que ahora se puede decir que ahora ya “ha llovido y ha salido el arcoiris”. La oferta de Brasil ha convencido al italiano, pese al recelo de su familia. El viernes 21 de febrero de 2021 entraron en casa de los Ancelotti en Liverpool unos ladrones. Por entonces entrenaba al Everton y aunque no hubo que lamentar daños personales, una de las hijas de Carlo se encontró cara a cara con ellos. Por eso el nivel de inseguridad en Brasil inquieta a la familia, lo que ha provocado que el técnico haya preguntado incluso a Vinícius cómo combaten este asunto. Pese a que el clan Ancelotti recela y prefieren un destino más plácido como Arabia, de donde también tiene una oferta más atractiva en lo económico, a Carletto le atrae el desafío de dirigir en un Mundial a la pentacampeona Brasil. Lo ve como un colofón a su carrera. Y eso es lo que le ha empujado a cerrar un preacuerdo con la CBF, condicionado, por supuesto, a su salida del Madrid. Nunca antes.

3. Xabi espera la llamada para salir de Leverkusen

Otro que espera con impaciencia una llamada es Xabi Alonso. El de Tolosa ya se había hecho a la idea de quedarse un año más en Leverkusen. Pero entre el 25 y el 29 de marzo recibió una llamada del director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, su principal valedor en el club, pidiéndole que no se posicionase sobre su futuro. “¡Aguanta!”, le advirtió y le informó que el club sospechaba que Brasil iba a tirar la casa por la ventana por Ancelotti, como ha ocurrido. Xabi iba a comunicar su continuidad el 29 de marzo en una rueda de prensa que al final quedó en nada.

El pasado 14 de enero EL PERIÓDICO adelantaba el acuerdo que el Real Madrid había cerrado con Alonso para dejar abierta una puerta a su marcha si los blancos le llamaban. Noticia que el 21 de abril confirmaba el CEO del Bayer Leverkusen, el español Fernando Carro: “Es cierto. Tenemos un pacto de caballeros para dejarle salir si viene algún equipo en el que haya jugado”. Lo que no contó el gallego es que ya habían ido Bayern y Liverpool, pero el donostiarra rechazó las ofertas porque esperaba al Real Madrid. “Tenemos claro que su futuro debe resolverse en tres o cuatro semanas”, concluyó Carro. Xabi trabaja en silencio esperando la llamada de Florentino, la que le convertirá en entrenador del Madrid, adonde regresará con su familia a su remodelada casa en el centro de la capital.

4. Florentino gana tiempo y dinero con el cambio de Xabi por Carlo

La salida amistosa de Ancelotti y la llegada casi natural de Xabi Alonso es además una solución que permite al presidente ganar tiempo y ahorrar dinero en medio de una situación económica del club incómoda por lo que está pasando con el Bernabéu. Aunque se trabaja para cerrar algún refuerzo, sobre todo atrás, el relevo en el banquillo sería la gran apuesta de Florentino junto al anuncio de la renovación de algunos jugadores como Vinícius, Carvajal y Rudiger. Además, no se descarta alguna salida que dejaría dinero para fichar refuerzos necesarios. Un lifting financieramente llevadero porque la salida de Alonso del Leverkusen apenas rondará los 10 millones de euros para gratificar a los teutones por su complicidad al dejarle ir con un año más de contrato por cumplir.

5. Solari ya calienta para el Mundial de Clubes

Por medio está el escollo del Mundial de Clubes, del que el Madrid planea liberar a Xabi Alonso, dejándolo en manos de Santiago Solari, en el rol de técnico interino. Al presidente le insisten con Álvaro Arbeloa desde el grupo que lideran su hijo Chivo y el exjefe de prensa del club, Óscar Ribot, con quien los Arbeloa tienen lazos empresariales. Pero Solari ya ha recibido la llamada para advertirle que caliente, que sale. Mientras Florentino cuadraba este círculo, filtraba a sus medios ‘obedientes’ la cortina de humo del interés por Jürgen Klopp para desviar el foco. Nunca existió tal opción. Ha llovido en el Bernabéu y se adivina el arcoiris, pero se espera la fumata blanca, como en el Vaticano, y que Florentino disuelva el cónclave y Carletto entregue el testigo a Xabi Alonso.