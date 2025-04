Orlegi inicia su reestucturación por Atlas con la destitución de Brunati y analiza la situación en Mareo

Orlegi Sports comienza por Atlas la reestructuración en puestos de responsabilidad que planean en la cúpula para paliar la crisis deportiva –además de la institucional, que incluso es más importante– que alcanza a la vez a todos los clubes que controla la organización, que vive su momento más delicado a nivel reputacional y de credibilidad desde que se metió en Europa en verano de 2022 para hacerse con el control del Sporting. Las reformas comienzan en México con el cese de Germán Brunati como presidente deportivo y aprovechando los dos clubes se encuentran de vacaciones. Ninguno se ha clasificado para el Play-In: Atlas acabó decimocuarto y Santos, último, en la decimoctava posición.

Orlegi echa a Germán Brunati, que hasta la fecha era presidente deportivo de Atlas. Brunati llegó hace apenas un año a la dirección del club de Guadalajara tras la promoción de José Riestra como responsable máximo de la parcela deportiva del grupo Fue clave en el trueque entre delanteros del grupo, Djuka- Caicedo. El argentino fue fundamental para convencer al punta balcánico de aceptar jugar en la Liga MX. El relevo está en la casa: Aníbal Fájer, que lleva trece años dentro de la organización donde era director administrativo, aunque ha sido relevante para la expansión de la Academia AGA, joya de la corona de Atlas, asume el mando. El Grupo Orlegi anunció dos movimientos más dentro de la reestructuración de Atlas: Eduardo Herrera será director de gestión deportiva, mientras que Álvaro García Rulfo ocupará el cargo de director de negocios.

Cambios en Mareo

La organización también prevé cambios en el Sporting, como ya anticipó el mismo José Riestra, una figura muy cercana a Alejandro Iraragorri y que dispone de fuerza real en la estructura. Aunque no se efectuarán hasta que deje de rodar el balón en España. De momento, la ejecutiva de la organización analiza qué decisiones tomar, si finalmente las toma, y donde es conveniente actuar para enderezar el rumbo de un club que se encuentra en un momento deportivamente convulso. Hoy, el Sporting y el primer filial se juegan objetivos muy importantes: uno agarrarse al fútbol profesional y el otro ascender a Segunda RFEF a través de las eliminatorias, por lo que hasta junio no habrá noticias, si finalmente hay cambios, algo que no está tan claro como parece.

Fuentes consultadas por este periódico cercanas a Orlegi coinciden en que el grupo planea movimientos dentro del club gijonés, aunque sospechan que estos cambios alcanzarán más al funcionamiento de la cantera que a la gestión del primer equipo, que igualmente no está logrando resultados. Esto no quiere decir que se esperen ceses o grandes cambios en los principales ejecutivos del club rojiblanco. De hecho, a día de hoy no se esperan movimientos sorpresivos, sí pequeños retoques dentro de la estructura. Orlegi tiende a proteger y a dar confianza a sus primeros ejecutivos, no tanto a los que están por debajo en la pirámide.

Una de las ideas que valoran en el grupo es la de separar el Sporting Atlético y el C del resto de equipos de la base. ¿Cómo? Pues puede que reestructurando las responsabilidades en la gestión de la cantera. Hasta la fecha todo el peso cae sobre las espaldas de Óscar Garro, muy cuestionado externamente, aunque en el grupo recalcan que es una figura muy valorada. En la organización valoran y siempre han destacado el perfil técnico de Garro y creen que sus cambios e ideas necesitan de un tiempo de unos cuatro años para poder valorarse en su justa medida.

Valoran de él sus medidas para adelantar procesos, entre otros proyectos. Aunque asumen que la dirección del primer filial y del C y la política de fichajes ha sido errática. Garro podría continuar con otras funciones, con un perfil más técnico y funciones más cercanas a la metodología, enfocado en los jóvenes. n