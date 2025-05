El colista ACB mantiene al Barça en la lona

La fumata del Barça de basket sigue siendo terriblemente negra. La enésima decepción de la temporada del equipo azulgrana llegó con una derrota en la pista del colista ACB, un Leyma Coruña que superó al conjunto de Joan Peñarroya por 93-92 y que alarga una jornada más sus complicadas opciones de permanencia. Jabari Parker fue el máximo anotador azulgrana con 21 puntos, mientras que Yunio Barrueta lideró la anotación de los gallegos con 20 tantos y cinco triples.

Tras la dura eliminación en el playoff de Euroliga a manos de Mónaco, era importante ver si 48 horas después, el Barça se había recuperado del golpe. El primer cuarto fue un intercambio de golpe entre ambos equipos, con una declaración de intenciones del cuadro coruñés desde el triple, pero con un claro protagonista en el equipo de Peñarroya: Raul Villar.

Gran primer cuarto de Villar

El joven base azulgrana firmó un primer periodo para la esperanza. Para demostrarle a su entrenador que es uno más de aquí a final de temporada. Villar sumó siete puntos y una asistencia. Fue importante en anotación, pero el Barça no se logró despegar en el marcador y cerró los 10 minutos iniciales con cuatro puntos de ventaja (23-27).

Joan Peñarroya y Diego Epifanio, durante el partido / EFE

Leyma castigó desde el 6,75

Con poco que perder y con un descenso que, salvo milagro, se consumará en los próximos días, el equipo de Diego Epifanio jugó sin complejos. Aprovechó también la enésima pobre defensa exterior azulgrana, y Yunio Barrueta no perdonó desde el 6,75. 4/4 en tres minutos el conjunto gallego, y un 35-34 que obligó al entrenador azulgrana a parar el partido.

La situación iba a empeorar considerablemente. Pese a que sumaron tres canastas, Leyma se apuntó un parcial de 11-0 culminado por un triple de un inspirado Brandon Taylor, que empezaba a disparar a los locales en el electrónico. Un arreón que llegó con Willy Hernangómez en pista, de nuevo, un agujero negro en defensa, y que obligó a Peñarroya a volver a tirar de Jabari Parker al '5', algo que castigó Goran Huskic en la pintura gracias a su diferencia de centímetros.

El Barça cayó ante Leyma Coruña / ACB Photo - Mónica Arcay

Pésima defensa azulgrana en el segundo cuarto

Unos minutos para olvidar de un Barça que no lograba reaccionar y que se marchó a vestuario 12 puntos por debajo (57-45), y con unos vergonzosos 34 puntos encajados en el segundo cuarto en la pista del colista.

El registro de asistencias también era demoledor para el equipo catalán (12-5), que en los primeros minutos de segunda mitad no mejoró y vio como Leyma se marchaba 16 puntos por encima tras un tiro libre de Barrueta (67-51). La entrada de Parker a pista oxigenó al equipo y combinando con el acierto exterior de Brizuela, el Barça entró al último asalto con 75-67.

El juego interior coruñés hizo mucho daño al Barça / ACB Photo - Mónica Arcay

El Barça se acercó gracias a un buen Jabari

Era bastante incomprensible que Villar no estuviese contando con más minutos tras su gran primer cuarto. Pero el conjunto azulgrana empezaba a reencontrarse, y con dos triples de Álex Abrines y Jabari Parker redujo la desventaja hasta los dos tantos (75-73). Los de Epifanio lograban resistir, pero veían cada vez más cerca desde el retrovisor a su contrincante, después de tres acciones positivas en ataque de Willy y otra de Tomas Satoransky (81-79).

Otro final ajustado en el que salió cruz

El pívot azulgrana empató el choque de la personal, pero el cuatro triple de Barrueta volvió adelantar a Leyma a falta de dos minutos para el final (84-81). No tardó en convertir el quinto, y el Barça empezaba a necesitar un milagro para no cosechar un bochornoso triunfo en el campo del colista (87-83). Pero el enésimo pasillo en la pintura aprovechado por Huskic fue casi definitivo. Brizuela intentó la hazaña con un gran triple, pero perdiendo de tres, Joel Parra anotó una bomba que no servía para forzar la prórroga. Taylor no falló desde la personal, y la 'Mamba Vasca' que tenía que tirar a fallar su segundo libre, lo anotó (93-92).