La necesidad del Leganés supera a un Espanyol indolente

Las últimas jornadas de Liga definen a los equipos por sus necesidades. Las del Leganés son más urgentes que las del Espanyol, algo que se notó en el césped desde el primer minuto de partido. Los de Borja Jiménez, metidos en la zona de descenso a cuatro puntos del Alavés y siete de los ruinosos Sevilla y Girona, necesitaban los tres puntos para mantener sus opciones de salvación. Los de Manolo González, ocho puntos por encima del descenso, más acomodados en la tabla y en el campo, como se demostró desde el primer minuto.

Un Espanyol displicente

Salió el Leganés a morder muy arriba. Con un Diomande muy incisivo desde el principio. Abrió el marcador a los nueve minutos Jorge Sáez, pero estaba adelantado al recibir el pase de Dani Raba. Sin embargo, el Leganés siguió mordiendo ante un Espanyol displicente hasta obtener un merecido premio pasada la media hora, cuando Cisse rentabilizó un error gravísimo de Urko en la salida de balón para adelantar a los suyos.

El partido puso de cara a los madrileños sin respuesta de los ‘pericos’ que habían dispuesto de un par de ocasiones tibias. Borja mantuvo al equipo arriba mordiendo y el premio llegó en la recta final de la primera mitad, cuando ocho minutos después los méritos de un incisivo Diomande dio la puntilla a un Espanyol desdibujado y pasivo. Ni siquiera Joan García estaba a la altura del prestigio que se ha ganado esta temporada en el arco ‘perico’.

Cabrera maquilla el marcador

Se esperaba a un Espanyol rabioso tras el descanso, pero el ímpetu le duró diez minutos. Los que tardó en desperdiciar Veliz la ocasión más clara que tuvieron los de Cornellà, desinflando el souflé visitante. El partido quedó sentenciado en el minuto 63, cuando un centro lateral de Raba terminó con Joan García acudiendo de forma tibia al primer palo donde su despeje tropezó con el pie de Kumbulla y acabó en el fondo de la portería españolista. Maquilló Cabrera el desastre con un gol a la salida de un córner en el minuto 78, cuando ya estaba encauzado el triunfo local. Y solo los fantasmas del descenso generaron problemas a los locales en el tramo final, en el que Cheddira anotó un gran gol en el minuto 87, pero arrancó en fuera de juego, lo que advirtió el VAR para tranquilidad madrileña. El gol postrero de Milla en el descuento ni siquiera puso emoción a un partido que ya estaba acabado.

No compareció el Espanyol en Butarque hasta el cuarto de hora final ante un Leganés del que está distanciando en la tabla cinco puntos porque los 'pericos' tienen un portero que les da puntos (Joan García) y un delantero llegado en invierno (Roberto) que ha marcado los goles que necesitaba el equipo. Los 'pepineros' no han encontrado esas dos figuras y pelearán con el Alavés, si no acaban echando mano a Sevilla y Girona, por salvar la vida a solo tres partidos del final del curso. El problema es que no se van a encontrar a rivales tan indolentes como el que compareció esta matinal del domingo, un Espanyol que solo se asomó al partido en el último cuarto de hora.