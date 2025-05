Flick, sobre la rúa multitudinaria: "Me quedé impresionado. Fue increíble"

Si alguien en el vestuario del FC Barcelona mostró este sábado signos de resaca, desde luego ese no fue Hansi Flick. La multitudinaria rúa, que sirvió para que algún jugador bajara por el gaznate alguna lata de cerveza, embriagó de felicidad al entrenador del Barça, pero no le hizo perder la cordura. Ni mucho menos. Primero, porque al parecer solo bebió cerveza sin alcohol; segundo, porque la Liga, aunque ya esté ganada y celebrada, no ha concluido.

Mañana domingo espera el Villarreal, que necesita sellar su puesto para la próxima Champions, y el alemán quiere tomarse en serio las dos jornadas que quedan de competición. Avanzó que habrá cambios y que no jugarán necesariamente los titulares habituales.

Hansi Flick, con el escudo del Barça. / La Presse

Montjuïc despedirá la temporada con una fiesta tras el partido, con música y pirotecnia, que reforzará la comunión que se ha creado alrededor del equipo azulgrana. Flick y su tropa repleta de adolescentes han seducido al mundo futbolístico y al barcelonismo en particular, como se constató en la fiesta popular por las calles de la capital catalana. Algo que conmovió incluso a Flick, que a sus 60 años parecía curado de sorpresas emocionales respecto al fútbol.

"Me quedé impresionado. Fue increíble. Cuando ves las caras de la gente, la pasión que tienen por el club, fue muy bonito de ver. Si hacemos esto cada año no estará mal. Si trabajamos duro quizá podamos repetirlo la temporada que viene", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana (19.00 horas).

Abundancia de fotos

Flick hizo fotos y videollamadas desde el autobús del staff y los jugadores. "Mi familia siempre está conmigo. Hay una parte que está en Alemania e hice una llamada por Facetime. Esta mañana he visto algunas imágenes con mi nieto de 3 años. Es muy bonito de ver".

"De lo que más orgulloso me siento es del ambiente que hay. Somos una familia. Queríamos crear una atmósfera para que los jugadores dieran su mejor versión y ha funcionado".



- Hansi Flick - pic.twitter.com/7aVlnWv24u — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2025

Esta penúltima rueda de prensa previa a un partido Flick hizo un canto a la vida en el Barça y Barcelona. "Me encanta la pasión de la gente con el club. Siempre ves la conexión. Estoy muy contento con ello. Es otra cultura. Me encanta también vivir en Barcelona", dijo.

El técnico alemán señaló no tener decidido el once que mostrará al Villarreal. Quiere esperar a mañana, a ver cómo se recuperan de los esfuerzos festivos. "Tenemos que hacer algunos cambios. Esperaremos hasta mañana. Hubo la celebración. Algunos ayer también celebraron por la noche. Pero si pueden salir de fiesta, también pueden jugar. No hay excusas", espetó. Por cierto, designó a Pau Cubarsí como el MVP de la celebración en el autobús. "No soltó el micrófono". Sorprendente: se diría que en una votación popular saldría elegido Iñigo Martínez.

No está claro que esta penúltima jornada vaya a ser una despedida para siempre de Montjuïc. Quizá, sí, quizá, no. Ni la misma directiva sabe con certeza cuando se podrá regresar al Camp Nou. A todos les gustaría volver en septiembre, así lo ha verbalizado el presidente Joan Laporta, pero por si acaso no se ha anunciado un adiós del Estadi Lluis Companys. "No hemos hablado todavía del Camp Nou. Hay que esperar. He tenido una gran experiencia en Montjuïc. Tengo ganas de jugar en el nuevo estadio. Las vacaciones son largas y esperamos volver", comentó Flick.

"Tenemos que hacer algunos cambios, pero esperaremos hasta mañana. Si pueden salir de fiesta, también pueden trabajar. No hay excusas".



🎙️ HANSI FLICK pic.twitter.com/syWY6hpLtQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2025

Se le pidieron balances y expectativas de cara al próximo curso. ¿De qué está más orgulloso? ¿Qué debe mejorar?Sobre lo primero: "De lo que más orgulloso me siento es del ambiente que hay. Es como una familia. Queríamos crear una atmósfera para que los jugadores dieran su mejor versión y ha funcionado. Han creído en ellos y en lo que queremos hacer. Quizás hoy están un poco cansados, pero están disfrutando de lo que hacen".

Sobre lo segundo: "La defensa es una parte de todos, pero en ataque también es importante que todos estemos bien colocados. Quiero que todo el mundo sepa desde el principio lo que queremos hacer. Cuando los equipos llevan tres o cuatro años juntos es más fácil".