Rozada: "A Cortina el cuerpo le ha dicho basta"

"Lo primero que quería hacer es mandar un abrazo a Edu Cortina. Desgraciadamente no va a poder estar con nosotros de aquí al final de temporada. Ha hecho todo lo posible para prepararse y ayudarnos en el play-off, ha demostrado ser un gran profesional, pero desgraciadamente el fútbol tiene estas cosas. El cuerpo le ha dicho basta". Así anunció Javi Rozada, entrenador del Avilés, que no podrá contar con uno de sus pilares en el conjunto blanquiazul, Edu Cortina. El ovetense, que ha sufrido varios problemas físicos a lo largo de la temporada, no volverá a los terrenos de juego está campaña, aunque el técnico confía en recuperarle para el año que viene. "Para nosotros ha sido muy complicado estar sin él, es una pieza vital. Ahora vamos a matar por que la próxima temporada pueda volver con nosotros y que sea en Primera Federación", apunta.

Sobre el encuentro de mañana a las 19.30 horas ante el Antoniano, el ovetense no espera un equipo diferente a lo visto en el encuentro de ida. "Fuera de casa han conseguido grandes números. Es raro, porque los equipos que juegan como ellos de local, con un estilo directo y de segunda jugada, suelen bajar en campos grandes, pero este no es el caso. Saben a lo que juegan y, si no te igualas, son capaces de someterte", analizó Rozada, que calificó como injusta la sanción que ha recibido de dos partidos. "Me duele no poder estar ayudando al equipo, lo voy a pasar peor fuera que dentro del campo, pero tengo un gran cuerpo técnico y confío plenamente en ellos", señaló.

Rozada tuvo palabras de elogio para Miguel Méndez, su segundo entrenador, al que ve "preparadísimo" para liderar el banquillo, y no quiso dar pistas sobre su alineación de mañana, aunque destacó el papel de Natalio como posible factor clave para llevarse la victoria. "Natalio es un jugador de momentos decisivos, puede ser determinante, sobre todo jugando en casa. Aquí se hace fuerte. El año pasado llegó y fue clave ante el Manchego, no solo por el gol, sino por el movimiento que hizo. Está llamado a ser decisivo", sentenció.