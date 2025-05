Una jueza del caso Maradona es apartada porque filmaban una serie sobre su rol en el proceso

El escándalo persigue a Diego Maradona. El juicio que busca determinar las responsabilidades penales por el deceso del exastro tiene por estas horas su capítulo macabro. Una de las juezas involucradas, Julieta Makintach, fue apartada del tribunal al comprobarse que participaba de una serie sobre el resonante caso. Ella había sido recusada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. "Ofició de actriz y no de jueza", dijo el primero. Y tras las negativas de la magistrada a asumir su papel en un producto televisivo que hasta tenía títulos alternativos, La jueza de Dios y Justicia Divina, Ferrari añadió: "la doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara". Finalmente, tuvo que aceptar que no había condiciones para mantenerse en su lugar: "espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes", dijo.

Siete personas, cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo, han sido acusados de haber abandonado a su suerte al excapitán del seleccionar argentino. Pero el juicio, que estuvo a punto de ser suspendido, comenzó a girar los últimos días alrededor del protagonismo de Makintach. La fiscalía terminó de hundirla al aportar los posibles nombres del documental, el guion y el anticipo en el que se muestra cómo se mezclan instancias de la reconstrucción del deceso de Maradona y aspectos claves de su vida como "episodios personales de la jueza".

Ferrari dijo no tener "nada personal" contra Makintach, a quien conoce "desde hace más de 20 años". Reconoció que "no es fácil recusar a un juez", pero lo ocurrido había sobrepasado sus pudores. "He quedado asombrado, no encuentro palabras para describir".

Makintach juró "por sus hijos" que no conocía el material expuesto. "Sé que no me van a creer. Desconocía todo, inclusive el guion. Lo lamento en el alma, fue desprolijo, no me puedo hacer cargo de todo esto porque no es mío, estoy tan sorprendida como todos ustedes".

Reacciones de los abogados

El "papel" desempeñado provocó la indignación de la parte querellante y los abogados defensores. "Solo fingiendo demencia podemos continuar este juicio con esta integración", sostuvo Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Giannina Maradona. "Me siento en una serie de ciencia ficción", Félix Linfante, el letrado de Jana Maradona. "Siento vergüenza e impotencia. Estamos siendo vistos por todo el mundo, estamos dando la peor imagen que podemos dar", dijo Miguel Ángel Pierri, abogado del enfermero Ricardo Almirón.

Maradona falleció a los 60 años y durante un momento álgido de la pandemia, el 25 de noviembre de 2020. Su velatorio en la sede de Gobierno terminó con enfrentamientos entre personas que querían despedirlo y la policía. La pregunta sobre el desenlace acompañó a los argentinos desde que comenzaron a conocerse aspectos de la muerte y el estado de violencia psicológica al que fue sometido. El juicio por presunto "homicidio simple con dolo eventual" comenzó el pasado 11 de marzo. Makintach era hasta hace pocas horas integrante del triunvirato de jueces. Ella fue grabada en la sala de audiencias en la misma sede judicial pese a la prohibición expresa existente. En el "anticipo" del documental se la ve subir a un ascensor y a una escalera, así como atravesar pasillos, mientras se alternan imágenes asociadas a la devoción que provocaba el exjugador.

Burlando es un abogado mediático. Su notoriedad lo ha llevado no solo a involucrarse en hechos judiciales resonantes sino en concursos televisivos de baile. Makintach ha superado su capacidad de asombro. En el mundo, dijo, se habla de la justicia argentina "como el peor de los ejemplos".