Javi Cueto ruge más que nunca: la historia detrás de la espectacular versión del delantero del Avilés

Javi Cueto ha escrito su nombre, y de que manera, en la historia del Avilés. El ariete fue el encargado de abrir el marcador ante el Rayo Majadahonda, poniendo de cara la final del ascenso para los intereses blanquiazules. Pero, hasta llegar a ese momento, ha tenido que recorrer un camino lleno de piedras. Su temporada ha ido de menos a más hasta protagonizar una foto icónica para los avilesinos y, además, en su crecimiento durante el año hay una historia peculiar relacionada con su isquiotibial.

Tras la primera vuelta el delantero del Avilés tenía claro que quería darle la vuelta a su situación. No estaba pasando sus mejores meses y sabía cuál era la fórmula para salir de ese bache: trabajo, trabajo y trabajo. Por eso se puso en manos del staff del Avilés, en concreto de Miguel Méndez y Jacobo López, segundo entrenador y fisioterapeuta de los blanquiazules. Entre los tres se pusieron a analizar en detalle su rendimiento sobre el campo y cómo hacer para mejorar sus prestaciones. Tras varios estudios descubrieron que uno de los isquios se había acortado por culpa de lesiones anteriores. Rápidamente, adaptaron el trabajo y los resultados no tardaron en llegar. Tanto en los datos físicos como a nivel de sensaciones la diferencia no se tardó en notar. El dato que más cambió fue el de la velocidad punta, cuya mejora se hizo notar, sin ir más lejos, ante el Rayo Majadahonda, donde protagonizó varios desmarques muy peligrosos.

"Soy una persona que sabe sobreponerse a situaciones difíciles, me gusta callar bocas, y ahora quiero estar al 100% para ayudar al equipo", reconocía el propio delantero hace unos meses, tras su gran explosión goleadora. Tras anotar cuatro tantos en la primera vuelta, dos de ellos en el mes de diciembre, en este 2025 está rugiendo con más fuerza que nunca. En total, suma siete dianas durante este año, a lo que también ha sumado dos asistencias, la última a Santamaría para que sentenciase el encuentro ante el Rayo Majadahonda.

Javi Rozada siempre ha mostrado su total confianza en el delantero y el tiempo, finalmente, ha terminado dándole la razón. "Me alegro mucho por Javi porque lo ha pasado mal. Es un jugador que este año ha hecho muchísimos méritos, es un futbolista que va a jugar en categorías superiores, seguro. Me alegró por él porque se lo ha trabajado, no se ha caído cuando ha estado mal, y ahora tiene lo que se merece", declaró. Ahora el delantero ruge más fuerte que nunca.