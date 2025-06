El Barça arranca el 'sí' de Joan García y se dispone a pagar los 25 millones de su cláusula de rescisión

El cerco se va cerrando. Joan García, el meta del Espanyol, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Barça, quien está dispuesto a abonar los 25 millones de euros que fija su cláusula de rescisión más el IPC. El portero, de 24 años, ya ha decidido cambiar de club, pero no de ciudad, abriendo, además, una trama de sucesión interesante en el Barcelona de Flick. La directiva de Joan Laporta ya ha empezado a mover el mercado con el traspaso de Álex Valle al Como de Cesc Fàbregas (seis millones de euros) más la cesión, aún no oficial, de Ansu Fati al Mónaco, para hacer el imprescindible hueco salarial.

Interesante y, a la vez, intrigante porque Ter Stegen, el portero titular y capitán de la plantilla azulgrana, ya ha dejado dicho públicamente que se ve la próxima temporada vistiendo la zamarra azulgrana. Tiene contrato tres años más y su ficha, una de las más elevadas del vestuario, compromete su salida, teniendo en cuenta, además, que le toca vivir la vigilia del Mundial-2026 que se celebrará en Estados Unidos.

Joan García firmará por cinco años con el objetivo de asentarse en la titularidad del Barça, convencido también de que es el camino más corto para llegar a la selección absoluta, patrimonio ahora de Unai Simón (Athletic), Álex Remiro (Real Sociedad) y David Raya (Arsenal). Sabe el meta de Sallent, formado en la DAMM y que lleva casi una década en las categorías inferiores del Espanyol, al que llegó como cadete, que si se asienta de azulgrana lo tendrá más sencillo ese ascenso con España.

Ter Stegen, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la concentración de la selección alemana. / @DFB_Team

Ter Stegen no se quiere ir, Joan García está a punto de llegar y Szczesny aún no ha anunciado oficialmente que renovará, a pesar de que tiene la propuesta del club azulgrana para seguir dos años bajo la fórmula del uno más uno. No hay, por lo tanto, hueco alguno para Iñaki Peña, quien fue el titular desde septiembre pasado hasta enero tras la grave lesión del alemán y antes de que Flick le entregara la portería al veterano polaco.

La inscripción

Joan García tenía ofertas de la Premier, principalmente del Newcastle y su decisión final quedaba pendiente de una cena anoche con representantes de su agencia, que encabeza el exfutbolista Juanma López, en un restaurante de Barcelona. Ahora solo queda que el FC Barcelona haga efectiva en la LaLiga la cláusula de rescisión. Sus agentes han pedido en los últimos días al club azulgrana de que no habrá problemas para la inscripción del portero, a la vista de los casos de Dani Olmo y Pau Víctor.