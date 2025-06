Juan Carlos Ferrero: "Con Carlos siempre hay que esperar lo inesperado"

Juan Carlos Ferrero apareció exultante y satisfecho en la sala de prensa. Apenas unos minutos antes, desde el banquillo, había sido testigo privilegiado de una de las mayores gestas en la carrera de Carlos Alcaraz. Más de cinco horas de batalla, de tenis al límite, de sufrimiento y de gloria. Y como él mismo reconoció, un partido “absolutamente irreal”.

“¿Habéis visto un partido tan loco y jugado a un nivel tan alto durante cinco horas? Hoy ha sido aún más difícil que el que vivimos en Nueva York. Y una vez más, con Carlos todo es posible”, confesó el técnico español con una mezcla de asombro y orgullo.

Ferrero subrayó que la gran fortaleza de su pupilo está en su capacidad de seguir creyendo en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecen en su contra. “Su fuerza es seguir creyendo hasta el último punto. Hoy, en el cuarto set, me miró y, con un gesto me dijo: sigo aquí, sigo jugando. En ese momento supe que no se iba a rendir”, relató.

Él mismo admitió que dudó: “No voy a decir que yo creía que podía remontar ese partido… pero con Carlos siempre hay que esperar lo inesperado”.

Desde el equipo técnico tenían claro que el encuentro iba a ser una auténtica batalla tanto física como mental. “Le dije que el partido podía durar cuatro o cinco horas. Había que estar preparado para sufrir. Y eso es lo que hemos trabajado: táctica, mente y resistencia”, explicó Ferrero. Sin embargo, el arranque del choque fue más duro de lo esperado. “Carlos perdió energía tras ceder el primer set. Le costó recuperarse, pero hoy ha vivido una experiencia que le hará más fuerte en el futuro”, añadió.

Preguntado por la capacidad de Alcaraz para crecerse en los momentos límite, Ferrero no dudó. “Nació para jugar estos momentos. Siempre ha sido valiente, desde los torneos más pequeños. Le hemos enseñado a mantener ese espíritu, y hoy lo ha demostrado a lo grande”, afirmó. Y es que su carácter es innegociable: “Nunca ha dado una pelota por perdida. Jamás ha lanzado un partido, ni en juveniles, ni en el circuito. Lo de hoy no me sorprende… aunque sí me pone los pelos de punta”.

Alcaraz, el tenista indomable / AP

El momento más delicado del partido llegó en el quinto set, cuando Alcaraz sirvió con 5-4 para cerrar el duelo. “Cerrar un partido así es durísimo. Jannick apretaba muchísimo. Carlos no pudo aguantar en ese juego, pero supo reponerse. Es el corazón que tiene lo que le hace diferente”, señaló el técnico.

Respecto a cómo puede afectar esta derrota a Sinner, Ferrero fue comprensivo y mostró respeto por el italiano. “Es duro perder así. Más que las estadísticas, lo que duele es dejar escapar esta oportunidad. Pero Jannik es un gran campeón y volverá más fuerte”, aseguró.

Cuando le preguntaron si había sido el mejor partido que había visto jugar a Alcaraz, Ferrero respondió con sinceridad: “Junto con el del US Open, es el más épico. Quizá incluso este lo supere. Lo tengo que volver a ver… porque hoy desde el banquillo lo he disfrutado poco, lo he sufrido mucho”, bromeó.

Al concluir, Ferrero compartió el emotivo momento que vivió con su jugador tras la victoria. “Le di la enhorabuena y le dije que lo que había hecho hoy era absolutamente irreal. Contra ese rival, en esa situación… se ha ganado aún más respeto en el circuito. Hoy ha dado un paso más como jugador. Estoy convencido de que esta experiencia le servirá muchísimo para el futuro”, concluyó.