Gonzalo, el nuevo Joselu: "Es un honor que me comparen con él"

El delantero del Real Madrid, Gonzalo García, fue uno de los elegidos para salir a la zona mixta antes del encuentro frente al Salzburgo. Tras haber marcado un golazo ante el Al Hilal y haber sido titular en los dos primeros partidos, el canterano analizó su situación en el equipo y su enfoque para lo que queda de torneo.

“Estoy jugando con la mejor camiseta del mundo y viviendo un sueño”, confesó Gonzalo. A pesar de las expectativas y sin saber que será de su futuro, el canterano aseguró: “Si te soy sincero... no había pensado absolutamente nada. Estoy enfocado en el Mundial, que es lo que me tocaba jugar, y lo que tenga que pasar pasará. De momento estoy centrado en lo que es más importante”.

En el entorno blanco se asegura que el Real Madrid está buscando un delantero centro suplente. Algo que se ha apodado como 'el nuevo Joselu'. Con sus grandes actuaciones en el Mundial, Gonzalo ha sumado muchos números para ser el remplazo de Mbappé durante la temporada: “Joselu ha sido un grandísimo jugador aquí en el club y un referente para mí. El otro día hablé con él y le dije que todo esto que saliendo comparándome con él, que para mí es un orgullo y nunca lo había imaginado. Una figura como él y un delantero que aquí ha hecho muy buenos números en el Castilla y en el primer equipo. Ojalá poder ser como él”.

Gonzalo celebra el primer gol del Real Madrid / EFE

A pesar de solo jugar cuatro encuentros con Ancelotti, el delantero comparó el estilo del italiano con Xabi Alonso, con el que ya ha sido titular en dos.

“Cada entrenador tiene su estilo y su manera de ver el fútbol, son entrenadores completamente distintos... pero al final su manera de trabajar es prácticamente parecida porque son dos madridistas que sienten el escudo y saben qué significa estar en este club. Su manera de transmitir ese madridismo y esa forma de querer luchar por este escudo es prácticamente parecida”.

Finalmente, el joven madridista habló de su compromiso con los estudios, pese a la exigencia del fútbol profesional: “Yo creo que todo es compatible, si es cierto que no puedo llevar el mismo ritmo que otros estudiantes... voy un poco más tranquilo y no es una prioridad porque para mí es el fútbol. Es bueno para tener una especie de alternativa para el futuro y porque a mí también me gusta estudiar”.