Laporta y el conflicto con el Athletic por Nico Williams: "No tenemos nada que esconder, que nos fiscalicen"

Joan Laporta ha salido al paso de las pataletas del Athletic de Bilbao por el inminente fichaje de Nico Williams a través del pago de la cláusula de rescisión. En el mismo momento en que se visulizaba su reconciliación con Ronald Koemandurante un torneo benéfico de golf, el presidente azulgrana desdeñó la fiscalización de las cuentas barcelonistas por parte del club vasco.

"Como no tenemos nada que esconder a nosotros que nos fiscalicen, no hay problema. Pero sí queremos que todo el mundo se trate entonces por el mismo rasero que decís. No nos sentimos ni perjudicados ni perseguidos. Nosotros a lo nuestro", aseguró.

La respuesta de Laporta se produjo después de que el Athletic Club se reuniera con Javier Tebas en la sede de LaLiga para pedir explicaciones sobre el estado económico y 'fair play' del Barça. Desafiante, y sin mencionar el nombre de Nico Williams, Laporta dijo que "el Barça está preparado para, si una oportunidad del mercado conlleva el pagar una cláusula, hacer lo que corresponda".

Laporta y Koeman escenifican su reconciliación "por el bien del Barça" / EFE

En cuanto a LaLiga, el dirigente insistió en que el club está haciendo "todo lo necesario" para estar en esa norma del 1:1 que facilita el fichaje y la inscripción de jugadores, y lamentó que otros clubs acudan a la patronal a pedir datos que son confidenciales. "Lo que hace el Barça, concierne al Barça y LaLiga es sabedora de que las cuentas de los clubs tienen un grado de confidencialidad importante. Estamos dando cumplimiento a todos los requisitos que nos exige LaLiga y al 'fair play' para poder aprovechar oportunidades del mercado", recalcó.

Por otro lado, Laporta comentó que la renovación del centrocampista neerlandés Frenkie De Jong está "encaminada". "Queremos que Frenkie esté muchos años. Es una referencia del equipo, como bien dice Ronald (Koeman). Ojalá siga, él quiere y yo sé que está muy contento en el Barça; no veo tantos problemas", opinó.