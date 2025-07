Alexia, MVP en el debut de España: "Esto es solo el principio"

Alexia Putellas regresó a la Eurocopa, después de perderse la de 2022 en Inglaterra por la lesión de cruzados que sufrió unos días antes, por la puerta más grande, con una victoria, que es lo más importante para ella, un gol, una reverencia de Reina y un 'MVP' bajo el brazo. "Después de todo, estoy muy agradecida de poder estar aquí", dijo tras el debut de España contra Portugal.

"Teníamos ganas de empezar. Al final hemos hecho muchísimas entrevistas estos días y eran solo palabras, pero finalmente lo hemos podido demostrar. Pero este es solo el principio, el primer partido, quedan dos más", afirmó la capitana, que habló de la ventaja de haber jugado hace tres meses dos partidos contra Portugal en la Nations League. "Ese estimulo ya lo teníamos, pero el plano estaba claro. Todas eran diestras entonces era volcar la presión a su izquierda. Salió muy bien y estamos muy contentas".

Y también habló de los minutos que tuvo Aitana tras superar una meningitis vírica: "Es una jugadora muy importante para nosotras, feliz de que esté de vuelta y sobre todo de que haya superado esa enfermedad que la tuvo unos días hospitalizada. Esperamos ya tener a Cata recuperada. Hemos tenidos esos dos contratiempos antes de empezar la Eurocopa pero por suerte las dos están bien".

También habló de Cata Montse Tomé, que explicó por qué no jugó la balear: "Pensábamos que su evolución estaba siendo buena pero en el último día, quizás, no fue tan buena. Ella fue muy generosa con el equipo, así me lo trasmitió y buscamos una solución. Creo que Cata va a poder mejorar en los próximos días".

La seleccionadora se mostró muy satisfecha con el debut del equipo: "Empezar un torneo así, con esta ventaja, hace que puedas hacer un mejor juego y tener más tranquilidad y paciencia. Ha salido perfecto y también hemos hecho mucho hincapié en mantener la portería a cero"