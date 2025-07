La historia del primer partido del Real Madrid en EEUU contra un equipo gallego de Nueva York que murió y resucitó

Que el Real Madrid y otros equipos europeos jueguen en suelo estadounidense ha dejado de ser una novedad. Las giras y torneos como el Mundial de Clubes o el Mundial de selecciones del próximo año restan cualquier atisbo de novedad. Pero hubo un tiempo en el que saltar el charco era una odisea naval que casi ningún equipo hacía. El conjunto blanco viajó en 1927 a Nueva York, al lado de Nueva Jersey, donde buscará ganar el torneo pionero de la FIFA. Allí se enfrentó al Galicia SC, cuyo heredero es hoy el NY Galicia, capaz de sacar un empate que supone el inicio de una serie americana con decenas de partidos que llega hasta hoy.

En el New York Times: "Galicia SC 1 - 1 Real Madrid"

"El NY Galicia original se fundó en 1922, lo que lo hace más antiguo que el Celta, creado en 1923. Como hincha del Deportivo me encanta recordarle esto a mi familia y amigos célticos. Era un equipo compuesto mayoritariamente por jugadores gallegos y españoles. En 1927, el club jugó un amistoso histórico contra el Real Madrid, logrando un empate 1–1. Hasta el New York Times escribió sobre ello", cuenta Marcos Roel, quien relanzó el equipo en 2007 y ha estado involucrado con él desde entonces.

La página del New York Times que narra la celebración del Galicia SC - Real Madrid. / CEDIDA

La historia de Roel es la de tantos hijos de la emigración. Sus padres son de Cambre (A Coruña) y Tomiño (Pontevedra). Prácticamente, todos los veranos regresa a la tierra que defiende el NY Galicia e igualmente todos los fines de semana se pasa por Casa Galicia Unity Gallega New York, fundada en 1940 y que sigue siendo un punto de encuentro para toda la comunidad gallega y española. "Ahora dirijo un operador turístico especializado en mostrar a los turistas estadounidenses todos los aspectos y rincones de España, incluido el Camino De Santiago. No solo refundé el equipo de fútbol, sino que también fui entrenador, jugador y ahora patrocinador. Nada me llena más de orgullo que hablar de este proyecto", comenta Roel.

De aquel primer curioso partido del Real Madrid en EEUU se conserva apenas el citado recorte de prensa. "Recuerdo haber visto una foto del equipo antes de un viaje para jugar un amistoso en Cuba, en algún momento entre finales de los años 20 y principios de los 30. Lamentablemente, no hay muchos más registros. Por desgracia, ya ha fallecido toda persona relacionada con aquel equipo, por lo que los archivos están en gran parte perdidos", señala el hombre que ha trabajado para recuperar la memoria del Galicia SC.

Los otros equipos gallegos por el mundo

No es el único caso de equipo gallego en el extranjero. En Londres juega el FC Deportivo Galicia, fundado en 1968 por la colectividad que tuvo que marcharse de casa. Mismo ejemplo que el del Galícia Esporte Clube de Salvador, Bahía, en Brasil, que llegó a conquistar varios títulos del Campeonato Baiano en los años 30 y 40. Todos se mantienen activos, al revés que el Deportivo Galicia, también conocido como Galicia de Aragua, creado en Caracas y que llegó a ganar ligas, además de participar en la Copa Libertadores.

Son ejemplos del mantenimiento de una identidad a través del fútbol. Entidades consolidadas, fuertes en sus comunidades, y que llegaron a atraer a jugadores de primer nivel como Joe Gaetjens. El autor del histórico 1-0 de la selección de EEUU frente a Inglaterra en el Mundial de Brasil 1950 vistió la camiseta gallega después de que le convenciese 'Rudy' Díaz, un cazatalentos que se lo llevó a un equipo que, por aquel entonces, se llamaba Brookhattan-Galicia.

Este equipo dejó de competir por problemas para encontrar fondos, pero en la temporada 1968/1969, los más jóvenes de la Casa Galicia en Nueva York rescataron el proyecto, como después haría el grupo de trabajo de Marcos Roel. "Tras lograr cada vez más éxito, el equipo empezó a reclutar jugadores no españoles. Luego, en algún momento de los años 40, se fusionó con otro club local de fútbol, perdiendo en parte su nombre y también su relación con Galicia y España, al convertirse en un equipo semiprofesional. Más adelante, hacia finales de los 40 o principios de los 50, el equipo desapareció por completo", narra Roel, sobre la accidentada historia del 'ave fénix' gallego.

La resurrección del NY Galicia que tuvo lugar en 2007

En los años 80 y principios de los 90, Casa Galicia, como muchas instituciones culturales, pasó por dificultades económicas y falta de socios, y ya no pudo mantener un equipo de fútbol. A finales de los 90 y comienzos de los 2000, la sociedad comenzó una etapa de renovación, creciendo exponencialmente con nuevos socios y recuperando antiguos socios.

Así, el NY Galicia volvió a florecer. "En el 2006 o 2007, yo era el presidente de juventudes de la sociedad. La presidenta de aquel entonces me pidió que creara un equipo de fútbol, ya que había muchos jóvenes en el club, compuesto, tanto por inmigrantes recién llegados como hijos de inmigrantes que habían crecido dentro de la sociedad. Decidimos recuperar el antiguo nombre de NY Galicia", relata sobre el proceso de resurrección.

Plantilla del NY Galicia posando con la bandera gallega en la actual etapa. / NY GALICIA

Desde este último renacimiento, cuenta Roel que han estado hemos jugado en la Cosmopolitan Soccer League, que es la liga de fútbol más antigua de todo EEUU. "A lo largo de los últimos 18 años, hemos vivido de todo. Temporadas donde luchamos en la liga, y otras donde nos fue bastante mal. Años con muchos jugadores, y otros en los que costaba encontrar suficientes para armar el equipo. Justo antes de la pandemia, llegó una nueva oleada de futbolistas e inmigrantes de España, que fueron fundamentales para el desarrollo y el éxito del club. Muchos de ellos se sacrificaron y se ofrecieron como voluntarios, lo que poco a poco empezó a dar resultados más positivos", explica el componente de NY Galicia.

En segunda división de la liga más antigua de EEUU

Es la historia muchas veces repetida de una colectividad que trabaja por sus raíces. "Subir a segunda división también atrajo a más jugadores interesados en una liga más competitiva. El equipo, además de jugar en la liga principal, disputaba ligas de verano, invierno y entre semana, donde también tuvo éxitos y ganaron trofeos. En nuestra primera campaña en segunda terminamos en quinto lugar y perdimos en penaltis en semifinales. En nuestra segunda temporada, que acaba de finalizar, terminamos terceros y perdimos la final de los playoffs. Esperamos que la próxima temporada logremos ganar la división y ascender directamente a primera", ambiciona Roel.

El equipo actual de NY Galicia, según sus responsables, "sigue representando no solo a Galicia, también a otros españoles y a personas que, aunque no sean españolas, tienen un vínculo con el país: ya sea porque tienen ascendencia, se casaron con un español o española, o vivieron allí en algún momento. La idea es continuar con este club, que es una gran representación de Casa Galicia". El legado del club que logró sacarle un empate al Real Madrid en su primera aventura en EEUU, donde la identidad gallega está más viva que nunca.