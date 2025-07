Xabi Alonso se traiciona a sí mismo y tiene un grave problema con Mbappé y Vinicius

Un día sirve para echar por tierra lo que se ha construido durante años. Sucede en el fútbol, de manera bastante injusta. Imaginen entonces lo difícil que es construir en 22 días un edificio que resista a las tormentas. Xabi Alonso vio cómo toda la confianza que había ganado en un Mundial de Clubes que el Real Madrid se impuso como triunfo sanador para una temporada se fue por el desagüe ante el mejor equipo de Europa. Casi cualquier escenario habría valido ante el PSG, menos un 4-0 en el que los de Luis Enrique echaron el freno para no generar una losa difícil de recuperar incluso con las vacaciones que ya asumen las estrellas blancas.

Xabi Alonso sufrió su primer siniestro total en las semifinales del torneo donde el madridismo pensaba haber recuperado la ilusión. Por eso el vasco, un entrenador inteligente, consciente de lo que es entrenar al Real Madrid, porque lo ha vivido desde dentro, se apresuró a decir: "Esto no es nada más que el final de la temporada pasada, en la nueva las cosas cambiarán". Lo hizo después de varias ruedas de prensa en la que sacó pecho de haber implementado mejoras con respecto a Ancelotti. Sus jugadores le acompañaron en el relato, con Courtois hablando de que hacían "un fútbol más moderno".

Pero la realidad es que la entidad sigue padeciendo los mismos males sistémicos de siempre. Con dos bajas como las de Huijsen y Trent, el castillo de naipes se cayó por la orilla del Hudson. Y lo hizo con gran responsabilidad de su entrenador. Al igual que a Xabi Alonso se le dio el beneplácito de haber construido una nueva realidad en tiempo récord, también hay que achacarle el hecho de haberse sometido a la voluntad presidencial de poner a Vinicius y Mbappé juntos. Dos transatlánticos que son dos marcas individuales de las que vive el Madrid. Sin embargo, su esfuerzo es un lastre para un club que necesita ganarlo todo en el campo, más allá de vender camisetas.

Antes de la llegada de Mbappé, en Valdebebas se podían permitir el lujo de tener a Vinicius. Un hombre diferencial en los últimos metros aunque nunca ayudase a sus compañeros en el repliegue. Sobre todo, porque la tendencia del brasileño había sido siempre ascendente. Por primera vez desde que está Xabi Alonso en el banquillo madridista, los dos 'galácticos' jugaron juntos. Al vasco le vino bien la baja de Trent, porque aplicó una decisión salomónica que le permitió mantener a quien efectivamente quería como titular, Gonzalo, a la par que dio entrada al francés y al brasileño.

La solución no funcionó. Los dos caudillos del Real Madrid volvieron a las andadas con cero presión, regates que no llevaron a ningún sitio y desesperaron a sus compañeros. Xabi Alonso supo que había fallado desde el principio al plegarse a lo políticamente correcto. Este club tiene un grave problema de liderazgo, porque ninguno de los mencionados piensa más allá de sus botas. No se buscan ni se entienden. El brasileño parecía haber comprendido que jugar por dentro le mejoraba y hasta recibió reprimendas por parte de Gonzalo para correr cuando nunca lo hacía.

Bloqueado tras su pecado original

Con los dos en el campo, el Real Madrid se pareció a la versión indolente que llevó a la tumba a Ancelotti. Cuentan los que conocen al seleccionador brasileño, que, preguntado por el primer trastazo de Xabi Alonso, ironizó diciendo: "Pues esto se parece bastante más a lo mío que a lo nuevo". Tan bloqueado se quedó el vasco por error, que fue incapaz de hacer cambios hasta bien entrada la segunda parte, donde Luis Enrique dio órdenes para levantar el pie del acelerador y guardar fuerzas para la final.

Cuando quiso actuar el entrenador blanco, ya era tarde. Retiró a Vinicius, que se fue sin saludar a Brahim en el cambio. Se sentó en el banquillo y se puso a interpretar el personaje de jugador cambiado y herido. Cuando la realidad es que, por su rendimiento, habría merecido ser suplente en el siguiente partido. Haber eliminado a Rodrygo de la ecuación, un jugador mucho menos mediático, fue sencillo para Xabi Alonso.

Habrá que ver si tiene la misma voluntad y fortaleza para sentar al brasileño, eliminando el riesgo de que, como las aventuras de Lopetegui y Benítez, su temporada se convierta en un sálvese quien pueda de los jugadores. A diferencia de estos, su enorme experiencia como jugador, en el Real Madrid, y con Florentino, le da herramientas que otros no tenían. Pero este club no es el Leverkusen. Y sentar a Wirtz por llegar tarde a un entrenamiento es una medida que está a años luz de conseguir lo que ha logrado Luis Enrique con Dembélé. Que una estrella perezosa entienda que brillar en el fútbol moderno implica presión y constancia. Si no lo consigue, acabará traicionándose a sí mismo.