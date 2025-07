Málaga renuncia al Mundial de fútbol de 2030

Málaga no será sede del Mudial 2030 de fútbol. Así se ha decidido este sábado, tras una reunión en el Ayuntamiento de Málaga, presidida ior el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y en la que han estado presentes las otras instituciones propietarias de La Rosaleda, el propio Málaga CF y también una representación de los aficionados.

Tras varios días de declaraciones y de comunicados respecto a la viabilidad o no de la candidatura de la capital de la Costa del Sol al Mundial 2030, la decisión es apartarse de la puja por albergar partidos de la cita mundialista de dentro de 5 años, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Mala imagen

La imagen de Málaga queda seriamente tocada con esta decisión, motivada por la falta de previsión y de recursos para acoger un evento que no podemos olvidar que es el más importante del deporte mundial, solo por detrás de unos Juegos Olímpicos. La ciudad y sus instituciones no han estado esta vez a la altura de lo esperado, no han sabido calibrar en tiempo y forma cómo prepararse para la gran cita del fútbol con un proyecto sólido y viable.

Málaga CF

Desde que la semana pasada se conociera que el Málaga CF debería prescindir de la mitad de sus abonados durante las obras del estadio de Martiricos, las redes sociales comenzaron a ser un polvorín. Sacar al Málaga CF de su estadio un par de temporadas al Ciudad de Málaga, con un aforo de 12.500 aficionados, supondría un "castigo" económico imposible de asumir en una entidad que bastantes problemas ya arrastra por sí misma como para ponerle más piedras en el camino.

Valencia

La renuncia de Málaga obligará ahora a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la propia FIFA a buscar un nuevo campo en el que se disputen los partidos que habría acogido Málaga en ese verano de 2030. Desde hace ya varios meses, Valencia se postula como una opción, tras quedar apeada del primer corte que hizo la organización. El Nuevo Mestalla, todavía por estrenarse, pero en fase ya final de construcción, parece que será el estadio que sustituya a La Rosaleda como sede del evento de 2030.

Nueva Rosaleda

Ahora queda por saber qué pasa con la remodelación de la bombonera blanquiazul. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Qué plan de actuación se elige para que afecte lo menos posible al Málaga CF?... Muchas preguntas sin respuestas todavía, pero que deberán estudiarse bien y ejecutarse, todavía mejor, para que decir adiós a todo un Mundial de fútbol sea lo peor de este bochorno. Málaga, los malagueños y el Málaga CF lo agradecerán.