La 'saudade' futbolística de Rodrygo le aleja del Real Madrid y le acerca a la Premier

Algo hizo click en la cabeza de Rodrigo el pasado sábado 26 de abril cuando el reloj se acercaba a las 23:00. "Sale Kylián y se queda Rodrygo", informó Carlo Ancelotti antes de saltar al césped de La Cartuja para jugar la segunda parte de la final de Copa ante el Barcelona, que había llegado al descanso con victoria mínima de los azulgranas tras un gol majestuoso de Pedri. Rodrygo quedó en shock. En realidad aquello más que descolocarle confirmaba algo que no quería ver y que venía ocurriendo desde que arrancó la temporada. 'Mister Champions' había quedado relegado al cuarto escalafón en la jerarquía ofensiva del Real Madrid. Mbappé, Vinícius y Bellingham estaban por delante de Goes, que había ido perdiendo protagonismo con el paso de los partidos. Hasta aquella noche en Sevilla...

Los celos de la Supercopa y el feo a Carletto

A Rodrygo no le hizo ninguna gracia que lo dejasen fuera de una portada tras editar una foto en la Supercopa de Europa ante el Atalanta en la que aparecía junto a Mbappé, Bellingham y Vinícius para promocionar el nuevo tridente blanco. Él no tenía hueco. Se quejó amargamente de ello en redes, donde muchos lo vieron como un ataque de celos. Pero él en realidad solo exigía respeto después de todo lo que había dado al equipo. 54 goles y 37 asistencias en poco más de 200 partidos con la camiseta blanca justificaban su enfado. Aquel día comenzó a desbordarse el vaso.

La relación con Carlo Ancelotti había sido casi paternal. En enero de 2023, después de ser sustituido en estadio de La Cerámica a los 56 minutos de partido, el brasileño se marchó bufando al banquillo y regateó el intento de chocarle la mano del entrenador. Gesto que despertó el enfado mayúsculo de Ancelotti, que se giró inmediatamente hacia Rodrygo y le advirtió: "Tú a mí me saludas". Lejos de enfadarle, aquel gesto despertó en Carletto preocupación porque comenzó a advertir que algo ocurría con el brasileño. Aquel día Carlo descubrió la permeabilidad de Rodrygo, al que desde entonces ha dedicado un trato especialmente cuidadoso.

Pero el día de la final de Copa el partido exigía tomar decisiones y el equipo necesitaba más agresividad arriba. Carlo ordenó prepararse a Mbappé, que llegaba renqueante a la final. Desde entonces, cuentas fuentes del vestuario a EL PERIÓDICO, Rodrygo se mostró abstraído. El domingo 4 de mayo el Real Madrid recibía al Celta en el Bernabéu, encuentro para el que fue baja oficialmente "por un proceso febril". El sábado 10 de mayo Ancelotti informaba en rueda de prensa que el jugador sufría un proceso viral, lo que finalmente no impidió que entrase en la convocatoria para el Clásico de Montjuïc. El partido arrancó bien para los blancos, que se ponían (0-2) en el minuto 14. Sin embargo, los de Flick desataron la tormenta perfecta anotando después cuatro goles antes de que terminase la primera parte. Mediada la segunda mitad el italiano miró al banquillo, pero Rodrygo no se dio por aludido. Ancelotti no quiso generar un problema y terminó sacando a Endrick y al joven Víctor Muñoz, que saltó en el 88 con (4-3) y tuvo el empate en sus botas. Quién sabe que podría haber pasado si la pelota hubiera caído a pies de Rodrygo en lugar de a los del canterano.

Rodrygo se retira del entrenamiento con molestias en Valdebebas, / Javier Lizón / EFE

La renuncia de Rodrygo provocó el interés de la prensa, a la que desde el vestuario se informó que "el brasileño no se siente con fuerza ni ánimo para jugar el Clásico ante el Barcelona". Algunas fuentes del club iban más allá afirmando categóricamente que Rodrygo "ha confirmado que no va a vestir más la camiseta del Real Madrid y que quiere irse este verano". Ancelotti sorteaba las preguntas sobre Goes tratando de proteger al jugador y asegurando que no había ningún conflicto con él: "Está lidiando con molestias físicas, nada más. No hay ningún otro problema". En cierta ocasión el propio Rodrygo se retiró de un entrenamiento durante el intervalo del entreno en el que estaba presente la prensa. Unas molestias en la pierna derecha daban por acabada la temporada, a falta del Mundial de Clubes.

Mensajes en redes

El 14 de mayo Rodrygo se asomaba a las redes para romper su silencio y lanzar el siguiente mensaje sobre su situación: "Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas…". Un mensaje que señalaba a la prensa, que seguía buscando una explicación al apagón del brasileño. Rodrygo vio cómo Ancelotti se marchaba para hacerse cargo de la selección brasileña, algo reconfortante para él a juzgar por el trato casi paternal que le daba el italiano, mientras que llegaba Xabi Alonso. El de Tolosa no se casaba con nadie a su llegada. Rodrygo saludó la llegada del nuevo técnico y de los entrenamientos para la gira del Mundial de Clubes con un escueto: ¡Feliz!". Un mensaje que no parecía reflejar el desánimo en el que se ha instalado desde aquella noche de La Cartuja.

El pasado 4 de julio este periódico informaba de los planes del Real Madrid respecto al brasileño. "El Real Madrid abre la puerta a Rodrygo: su traspaso ‘pagará’ el fichaje del mediocentro que ha pedido Xabi". El abatimiento de Goes no ha convencido a un Xabi que venía con la idea de dar protagonismo al de Osasco, cuyo dinamismo y versatilidad le convertía en un jugador muy utilizable en el esquema del técnico vasco. Pero la realidad es que la 'saudade' de Rodrygo le ha convertido en un futbolista indolente muy alejado del atacante eléctrico que saltó al campo aquel 4 de mayo de 2022 y en 60 segundos anotó dos goles ante el City de Guardiola que provocaron la remontada más épica de la historia del Real Madrid en la Champions.

Hoy Rodrygo está en el mercado y busca un club donde aparcar el desánimo y reactivar la ilusión por jugar al fútbol y meter goles. Se habló en un principio del Manchester City de Guardiola, pero esa puerta se cerró. El Tottenham parece haberse interesado por él, aunque desde Inglaterra informan que el deseo del jugador es recalar en el Liverpool, que acaba de traspasar a Luis Díaz al Bayern y que parece tener en la rampa de salida a Darwin Núñez y a un Federico Chiesa que regresará a la Serie A. El problema es que el Real Madrid ha tasado en 90 millones a Rodrygo, una cifra que difícilmente rebajará más allá de los 80. Hay 'caso Rodrygo' y no parece tener una solución sencilla.