Richard Gasquet se impone a Dominic Thiem en una final de leyenda en el Tenis Playa de Luanco
El francés olvida su derrota en semifinales en 2023 con un doble 6-4 al austriaco Dominic Thiem en una final soberbia, repleta de puntos disputados y brillantes que deleitaron al abarrotado graderío de La Ribera
Javier Álvarez Lozano
El Tenis Playa de Luanco 2025 vivió anoche una de sus finales más brillantes. Richard Gasquet y Dominic Thiem, dos de las mejores raquetas del tenis mundial en la última década, ofrecieron un espectáculo de alto nivel sobre la arena de La Ribera que acabó con victoria del francés.
Gasquet llegaba con la espina clavada de su derrota en semifinales en 2023 ante Miguel Avendaño y no falló ante un Thiem debutante en el torneo. Desde el inicio, el austriaco entró frío en el partido y lo pagó caro: cedió su primer servicio en blanco y el francés no desaprovechó la ventaja. Dominó con su revés, defendió dos bolas de rotura con potentes derechas y cerró el primer set en 41 minutos.
Un segundo set igualado y lleno de calidad
El segundo parcial, de 35 minutos, siguió un guion parecido. Thiem logró adelantarse 2-1 con un brillante revés paralelo, pero Gasquet respondió con autoridad. El intercambio de golpes subió de nivel y el austriaco llegó a colocarse 4-3 gracias a dos aces consecutivos. Sin embargo, un único break volvió a decidir y el francés selló el triunfo en dos sets.
El público, entregado, disfrutó de puntos espectaculares y aplaudió a rabiar a dos leyendas del tenis que hicieron vibrar Luanco. Fue el cierre perfecto para un torneo que, un año más, combinó ambiente, emoción y tenis de altísimo nivel en un escenario único.
