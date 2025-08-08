Ter Stegen suaviza su postura y se aviene a firmar el consentimiento de su informe médico

Marc-André ter Stegen se aviene a firmar el documento con su consentimiento personal para que el Barça envíe el informe de su lesión a la comisión médica de LaLiga. El capitán del Barça ha suavizado su postura y ha dado el primer paso para arreglar sus diferencias con el club, que le ha incoado un expediente disciplinario a raíz de la negativa del portero, acogiéndose a su derecho, de negarse a compartir sus datos personales. Una decisión que ha impedido que su lesión sea analizada por el comité independiente de los médicos del organismo y acuerden, o no, que es un caso de "larga duración", lo que ayudaría al Barça a inscribir a cuatro jugadores. Entre ellos a dos porteros: Joan Garcia, el llamado a sustituirle en la titularidad, y a Wojciech Szczesny, que renovó el contrato.

El meta azulgrana afirma en la última línea del comunicado que ha emitido, una carta abierta a los culés, que está "plenamente dispuesto" a "facilitar la autorización requerida". Ter Stegen apela "al diálogo y la responsabilidad", para solucionar "esta situación de forma constructiva". Una situación en la que ha sido apartado, expedientado y desposeído de la capitanía.

El Barça anunció este jueves, después de que el portero acudiera a la ciudad deportiva, que le retiraba "temporalmente" de la representación de la plantilla y que era sustituido por Ronald Araujo, el siguiente en el escalafón.

Meses difíciles

Ter Stegen se disculpa con que en los últimos meses "han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente", en una doble alusión a la lesión de rodilla que sufrió en Villarreal el pasado 25 de septiembre y que le impidió reaparecer hasta el 3 de mayo, y a su separación matrimonial y entiende que "los momentos difíciles puedan generar tensión": la suya y la del club, que suma otro verano sin tener el fair play salarial, lo que le impide inscribir jugadores con normalidad.

El meta alemán asegura que su prioridad "siempre ha sido volver al campo lo antes posible". Lo fue cada vez que se lesionó (lleva cinco operaciones en seis años) y no ha variado en el último paso por el quirófano que ha sido el origen de la controversia. Sobre todo, porque Ter Stegen anunció públicamente "el plazo de recuperación mínimo que necesitaría " -alrededor de tres meses- "el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club". Pero el Barça desea enviar el informe médico por si los cuatro doctores que lo examinarán opinan que será un periodo de baja igual o superior a los cuatro meses, en cuyo caso el Barça puede utilizar hasta un 80% de la ficha de Ter Stegen, a efectos contables, para inscribir a otro u otros futbolistas.

Ter Stegen y Flick, en un entrenamiento en Sant Joan Despí. / FCB

Respeto a los compañeros

"La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona", expone el portero, deseoso de contestar "con claridad" a informaciones "totalmente infundadas". En particular porque su negativa a dar el consentimiento tratara de impedir la voluntad del Barça de aprovechar la prerrogativa reglamentaria para poder dar de alta a todos los fichajes.

"En ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta", escribe Ter Stegen, que reitera su "profesionalidad" y su "respeto y compromiso hacia los escudos que he representado".

Joan Garcia, Iñaki Peña y Wojciech Szczesny, en el entrenamiento del Barça de este jueves en la Ciutat Esportiva / Jordi Otix

"Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total", garantiza antes del colofón directamente dirigido a la hinchada: "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Os quiero, culers!".