"Ha sido un éxito absoluto", subraya Jorge Pañeda, edil de Deportes, en la entrega de premios del Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

El concejal de Deportes y Educación de Gijón, el popular Jorge Pañeda, durante la entrega de premios de la 31º edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, aseguró que "ha sido un éxito absoluto de participación. Estoy muy feliz de ver el campo lleno y con tanta gente en el que, sin duda, es el mejor torneo".

Terceros 2ª categoría. Araceli Huici y Jesús García con Enrique Álvarez, director de banca privada de Unicaja. | BENJAMÍN LEBRATO

El edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, manifestó, por su parte: "Quiero dar la enhorabuena a LA NUEVA ESPAÑA por organizar este torneo que reúne a 272 parejas. Es un éxito. También animo a todo el mundo que no conozca el golf a que lo pruebe".

«hoyo en uno». Juan Cuervo acompañado de Judith Varona, de Coral Golf. | BENJAMÍN LEBRATO

Por su parte, Enrique Álvarez, el director de banca privada de Unicaja Banco, que un año más fue el principal patrocinador del evento, destacó: "Ha sido un éxito de participación y de juego. Hemos tenido unos días estupendos para jugar y estamos encantados de seguir patrocinando el torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja".

Acompañantes, amigos y familiares, ayer en La Llorea durante la entrega de premios. | MARIO CANTELI

Por su parte, Luis Manuel Taboada, director territorial de Unicaja, apuntó: "Para nosotros es un honor. Estamos muy contentos con el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA, que se juega durante cuatro días a 18 hoyos con mayor participación y es un placer formar parte".

Jugadores y familiares en la entrega de premios del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA.

El 31º Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja está patrocinado por Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, PuebloAstur, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.

Ambiente familiar durante la entrega de premios del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA, ayer en La Llorea.

Los participantes en el 31º Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja tuvieron como denominador común destacar el buen estado del campo durante los cuatro días de competición. Incluso los greenes, en la proximidad de las banderas, estaban muy bien. También destacaron el gran nivel de los servicios de La Llorea, desde el control a la dirección deportiva del campo, siempre pendientes y atentos a todas las peticiones de los jugadores, así como el Comité de Competición, que marcó unos horarios de ritmo de juego, que fueron muy bien recibidos y que se cumplieron en los cuatro días por los 544 jugadores participantes.

ganadores 1ª jornada. Araceli Huici y Jesús García con Enrique Álvarez, director de banca privada de Unicaja.

Clasificación:

ganadores 2ª jornada. Salvador García y Florentino Nava flanquean a Enrique Álvarez.

1ª Pareja día 5: Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, 42 puntos.

ganador 3ª jornada. Alejandro Álvarez acompañado de Luis Manuel Taboada, director territorial de Unicaja.

1ª Pareja día 6: Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, 47 puntos.

ganadores 4ª jornada. Mateo Muñiz y Manuel Joaquín González junto a Luis Manuel Taboada.

1ª Pareja día 7: Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, 44 puntos.

1ª Pareja día 8: Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, 44 puntos.

1ª Pareja Sub-21: Nicolás Galofre Herrero y Pelayo Cabal García, 40 puntos.

3ª Pareja de 2ª: Santiago Castañón Fernández y Alberto Luis, 44 puntos.

3ª Pareja de 1ª: Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, 42 puntos.

1ª Pareja Senior: José Ramón Menéndez Fernández y María José García Rodríguez, 44 puntos.

2ª Pareja de 2ª: Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, 44 puntos.

2ª Pareja de 1ª: Pelayo Onís Pedrero y Fernando Onís García, 42 puntos.

1ª Pareja de 2ª: Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, 44 puntos.

1ª Pareja de 1ª: Javier Ortiz de la Torre Collantes y Javier Ortiz de la Torre Molinero, 43 puntos.

Pareja Ganadora Scratch: Javier Neira García y Elena Arias Quirós, 40 puntos.

Pareja Ganadora Absoluta del XXX Torneo de Golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja: Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, 47 puntos.