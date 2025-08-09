"Ha sido un éxito absoluto", subraya Jorge Pañeda, edil de Deportes, en la entrega de premios del Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja
La competición reunió a 272 parejas, 544 participantes, durante cuatro días intensos en La Llorea
El concejal de Deportes y Educación de Gijón, el popular Jorge Pañeda, durante la entrega de premios de la 31º edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, aseguró que "ha sido un éxito absoluto de participación. Estoy muy feliz de ver el campo lleno y con tanta gente en el que, sin duda, es el mejor torneo".
El edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, manifestó, por su parte: "Quiero dar la enhorabuena a LA NUEVA ESPAÑA por organizar este torneo que reúne a 272 parejas. Es un éxito. También animo a todo el mundo que no conozca el golf a que lo pruebe".
Por su parte, Enrique Álvarez, el director de banca privada de Unicaja Banco, que un año más fue el principal patrocinador del evento, destacó: "Ha sido un éxito de participación y de juego. Hemos tenido unos días estupendos para jugar y estamos encantados de seguir patrocinando el torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja".
Por su parte, Luis Manuel Taboada, director territorial de Unicaja, apuntó: "Para nosotros es un honor. Estamos muy contentos con el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA, que se juega durante cuatro días a 18 hoyos con mayor participación y es un placer formar parte".
El 31º Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja está patrocinado por Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, PuebloAstur, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.
Los participantes en el 31º Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja tuvieron como denominador común destacar el buen estado del campo durante los cuatro días de competición. Incluso los greenes, en la proximidad de las banderas, estaban muy bien. También destacaron el gran nivel de los servicios de La Llorea, desde el control a la dirección deportiva del campo, siempre pendientes y atentos a todas las peticiones de los jugadores, así como el Comité de Competición, que marcó unos horarios de ritmo de juego, que fueron muy bien recibidos y que se cumplieron en los cuatro días por los 544 jugadores participantes.
Clasificación:
1ª Pareja día 5: Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, 42 puntos.
1ª Pareja día 6: Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, 47 puntos.
1ª Pareja día 7: Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, 44 puntos.
1ª Pareja día 8: Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, 44 puntos.
1ª Pareja Sub-21: Nicolás Galofre Herrero y Pelayo Cabal García, 40 puntos.
3ª Pareja de 2ª: Santiago Castañón Fernández y Alberto Luis, 44 puntos.
3ª Pareja de 1ª: Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, 42 puntos.
1ª Pareja Senior: José Ramón Menéndez Fernández y María José García Rodríguez, 44 puntos.
2ª Pareja de 2ª: Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, 44 puntos.
2ª Pareja de 1ª: Pelayo Onís Pedrero y Fernando Onís García, 42 puntos.
1ª Pareja de 2ª: Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, 44 puntos.
1ª Pareja de 1ª: Javier Ortiz de la Torre Collantes y Javier Ortiz de la Torre Molinero, 43 puntos.
Pareja Ganadora Scratch: Javier Neira García y Elena Arias Quirós, 40 puntos.
Pareja Ganadora Absoluta del XXX Torneo de Golf LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Unicaja: Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, 47 puntos.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales