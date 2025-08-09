El triunfo de la constancia y la amistad: Así acabó el torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja

Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa se proclamaron campeones absolutos del 31º Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, con la participación de 544 jugadores, cuarenta y cuatro más que el pasado año, después de hacer 47 puntos en el recorrido de La Llorea. Salvador y Florentino son de Gijón, llevan 30 años jugando al golf y juntos y además son jugadores de La Llorea y conocen bien el campo. "Para nosotros es muy importante ganar en este torneo, que es el más destacado de La Llorea e incluso de Asturias. Llevamos jugando este torneo nueve años y nos entendemos muy bien, Salvador tiene muy buenas salidas y patea muy bien y yo hago bien el segundo golpe y el approach, por eso hicimos un birdie, nueve pares, seis bogeys y dos dobley bogeys", comentó un emocionado Nava después de recoger sus múltiples premios.

Ganadores de scratch. Javier Neira y Elena Arias, en el centro, flanqueados por Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA y Pelayo Barcia, concejal de Movilidad. | MARIO CANTELI

Los vencedores de la categoría Scratch fueron Elena Arias Quirós y Javier Neira García, que jugaron con hándicap negativo -4. Salían como favoritos en la última jornada y cumplieron con las previsiones, firmando un recorrido de 68 golpes y 40 puntos, con doce pares, un bogey y cinco birdies. "Es un torneo que llevamos jugando cuatro años seguidos. Lo ganamos los dos primeros, el año pasado quedamos segundos y la derrota nos dolió mucho", cuentan entre risas. "Jugamos una partida en la que nos lo pasamos muy bien, y además el día acompañó", comentaron Elena y Javier.

ganador 1ª categoría. Javier Ortiz de la Torre Molinero, entre Luis Manuel Taboada, director territorial de Unicaja, y Esperanza Vallina, de Embutidos Vallina. | MARIO CANTELI

Los vencedores de primera categoría fueron Javier Ortiz de la Torre Collantes y Javier Ortiz de la Torre Molinero, padre e hijo, y son de Cantabria. Finalizaron su participación con 78 golpes y 43 puntos Stableford, después de firmar una tarjeta sin un solo fallo. Javier hijo asistió solo a la entrega de premios, pues su padre su tuvo que ausentar. "Nunca había entendido el golf por equipos, pero cuando me explicaron el formato vi que era una gran idea, y nos salió muy bien. Estamos muy contentos". Sobre el campo, destaca: "Vengo de Madrid y juego en muchos sitios, pero este está a otro nivel".

De pie, por la izquierda, Mercedes Fernández, Luisa María López, Elena Arias, Javier Neira, Manuel Joaquín González, Enrique Álvarez, Luis Manuel Taboada, Esperanza Vallina, Florentino Nava, Jorge Pañeda, Salvador García, Araceli Huici, Jesús García, Marcos Alonso, María José García, Moisés Álvarez y Pelayo Barcia. Agachados, en el mismo orden, Juan Cuervo, Pelayo Onís, Fernando Onís, Mateo Muñiz, Javier Ortiz de la Torre, José Ramón Menéndez y Porru. | MARIO CANTELI

Los vencedores de segunda categoría fueron Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, con 44 puntos. "Es una sorpresa muy agradable. Es la primera vez que gano algo después de trece años jugando", afirma el veterano Manuel Joaquín, que ayer participó acompañado del hijo de un amigo. "Parece que la pareja funcionó bien, nos compenetramos mucho, puntuamos en todos los hoyos y no hicimos ninguna picia", comentó el joven Mateo.

ganadores 2ª categoría. Mateo Muñiz y Manuel Joaquín González acompañados de Luisa María López, directora comercial de LA NUEVA ESPAÑA.

Los mejores sub-21 fueron Nicolás Galofre Herrero y Pelayo Cabal García, que jugaban con hándicap 21 y firmaron 40 puntos. Puntuaron en todos los hoyos excepto en el siete y el doce del recorrido de La Llorea.

segundos 1ª categoría Fernando Onís y Pelayo Onís flanquean a Miguel González, de Cyasa MG.

Los vencedores seniors fueron la pareja compuesta por José Ramón Menéndez Suárez y María José García Rodríguez, que completaron su participación con 44 puntos Stableford. "Es una gran alegría ganar y un placer participar en el campeonato de LA NUEVA ESPAÑA", comenta Menéndez. A su lado, María José, con 19 años de experiencia en el golf, bromea: "Por eso somos categoría senior".

segundos 2ª categoría. Alejandro Álvarez y Miguel González, de Cyasa MG.

Los equipos vencedores de cada jornada fueron, en la primera, Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona, con 42 puntos. En la segunda jornada, Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa fueron los mejores con 47 puntos, siendo campeones absolutos del torneo. En la tercera, Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández fueron los primeros con 44 puntos. En la cuarta jornada la mejor pareja fue la formada por Mateo Muñiz Álvarez y Manuel Joaquín González Suárez, con 44 puntos.

patrocinadores y autoridades. Por la izquierda, Enrique Álvarez, director de banca privada de Unicaja; Luisa María López, directora comercial de LA NUEVA ESPAÑA; Luis Manuel Taboada, director territorial de Unicaja; Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón; Esperanza Vallina, de Embutidos Vallina; Pelayo Barcia, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón; Miguel González, de Cyasa MG; Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA; Moisés Álvarez, de Carl’s Jr; Mercedes Fernández, responsable comercial de LA NUEVA ESPAÑA; y Porru, de Cyasa.

Con respecto a los premios especiales de "hoyo en uno", el jugador Juan Cuervo-Arango Sainz, acertó con su golpe en el hoyo 5 del recorrido gijonés, después de pegar un golpe con el Piching Wedge de 121 metros. El premio que recibió fue un Driver XXIO Prime SP1300, de Coral Golf.

Es la primera vez que se entrega el premio del Driver en este hoyo, aunque en pasadas ediciones ya habían conseguido dos jugadores el "hoyo en uno" con una moto de premio, que ahora está asignada en el hoyo 8.

El premio deseado del coche MG3 Hybrid Luxury, de MG Cyasa, para el que consiga dar el golpe perfecto en el hoyo 16 de La Llorea, quedó un año más sin conductor, a pesar del interés de los jugadores en conseguir ese golpe mezcla de calidad y mucha suerte.