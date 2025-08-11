Fútbol
La Federación Española pone fin a la etapa Tomé como seleccionadora y nombra a Sonia Bermúdez
La entrenadora asturiana cierra dos años en el banquillo del combinado nacional
Laia Bonals
Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España. La entrenadora asturiana cierra dos años en el banquillo del combinado nacional después de que la Federación haya decidido no renovarle el contrato en la reunión de la directiva de la RFEF que se ha celebrado este lunes en Las Rozas.
Como ya avanzó EL PERIÓDICO hace dos semanas tras la final de la Eurocopa donde España cayó contra Inglaterra, el relevo de Montse Tomé en el banquillo de la selección española es inminente. Tras la Eurocopa, este medio ya relató la insatisfacción por parte del vestuario con la entrenadora tras lo sucedido en la final. Pese a que esta Eurocopa ha dejado claro cuál es el potencial de esta selección y todo lo que está capacitada de hacer, la figura de la seleccionadora volvía de Suiza tocada (casi) de manera definitiva con errores en las decisiones tomadas sobre todo en la final. A los argumentos para dar paso a una nueva etapa en el banquillo de la selección se le suma el papel decepcionante de España en los Juegos Olímpicos del verano pasado en París, donde España terminó cuarta, ya dejó a la seleccionadora tocada, pero la Eurocopa disputada en Suiza era el escenario donde debía demostrar que puede liderar esta selección. No ha sido así.
Tomé deja de ser la seleccionadora 20 días antes de que se terminara su contrato el 31 de agosto. Cierra así dos años desde que cogiera las riendas tras la destitución de Jorge Vilda tras el Mundial y el Caso Rubiales. Fue una manera de dar continuidad al proyecto, pese a las demandas de las futbolistas de aire nuevo. Aunque de inicio huboo cierta tensión, esta se ha ido rebajando con los meses, dandose al final de su etapa en el banquillo un clima positivo reconocido por muchas de las jugadoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo 'Jefe' del festival indie