ATLETISMO
Imparable Duplantis: nuevo récord mundial a 6,29 metros
El sueco suma ya 13 récords mundiales oficiales con este último salto
Jordi Delgado
Una vez más, Armand “Mondo” Duplantis volvió a desafiar las leyes de la física y del deporte. El sueco elevó el listón del salto con pértiga mundial hasta los 6,29 metros, batiendo por un centímetro su propia marca y firmando así el que ya es su decimotercero récord del mundo.
El hito se produjo en la final del salto con pértiga del Gran Premio Internacional de Atletismo de Budapest, donde Duplantis llegaba como gran favorito tras su imponente temporada. La pista vibraba desde su primer intento, con la grada coreando su nombre en cada aproximación. El sueco abrió la competición con seguridad sobre 5,80 m, pasó con solvencia por 6,00 m y, una vez asegurada la victoria, pidió colocar el listón en la marca mágica: 6,29 m.
A la primera, y con una pértiga que parecía prolongar sus alas, Duplantis superó el listón sin tocarlo, aterrizando entre gritos y aplausos que retumbaron por todo el estadio. El momento fue coronado con una vuelta de honor y un abrazo a su equipo, consciente de que había escrito otra página dorada de la historia del atletismo.
El récord anterior, de 6,28 m, lo había logrado en junio de este año en Estocolmo, frente a su público. Con este nuevo salto, el sueco prolonga una racha histórica de más de 80 concursos superando los seis metros, un registro sin precedentes.
A sus 25 años, Duplantis sigue compitiendo principalmente contra sí mismo, buscando no solo centímetros, sino la perfección técnica. “Siempre hay un poco más arriba”, dijo tras la prueba. La frase resume su filosofía: no conformarse nunca, ni siquiera en la cima.
Con 6,29 m, el listón ha vuelto a subir. Y, viendo a Duplantis, nadie se atreve a decir que no volverá a hacerlo.
