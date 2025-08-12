El Femenino, con ilusión renovada en el nuevo curso

La plantilla del Sporting Femenino se dejó ver ayer en la FIDMA, visita que sirvió para acercar el proyecto rojiblanco a la afición. Con prácticamente toda la plantilla y el cuerpo técnico encabezado por Alfonso Baldomir.

La cita llegó en pleno arranque de la pretemporada, con las rojiblancas metidas de lleno en las sesiones de trabajo en Mareo y con la moral alta tras el primer amistoso, saldado con victoria por 2-1 ante el Athletic Club B. El equipo afronta el reto de consolidarse en la Segunda Federación Femenina.

Entre las caras nuevas, Alba Fuertes, guardameta del equipo, confesó sentirse "muy feliz" por defender la portería rojiblanca. La leonesa "desde pequeña conocía el equipo y venir a Gijón siempre ha sido especial. Intentaré dar seguridad desde la portería, compañerismo y apoyar siempre a mis compañeras", explicó. La portera aseguró que la adaptación está siendo rápida y que en las dos primeras semanas de entrenamientos ya se está formando "un buen grupo que está rindiendo a muy buen nivel".

La capitana, Nuria Cueto, destacó que las sensaciones son positivas y que la victoria en el debut amistoso reforzó la confianza del grupo. "El resultado fue bueno, pero sobre todo las sensaciones en el campo entre las nuevas y las que llevamos más tiempo. De momento nos marcamos objetivos cortos: trabajar, mejorar poco a poco y, más adelante, ver dónde podemos estar", comentó.

Sobre las incorporaciones, Cueto fue tajante: "Como personas estoy encantada con ellas y en el campo, hasta ahora, muy bien. Son una más del equipo". También asumió que la juventud de la plantilla puede suponer un reto frente a rivales más experimentados, aunque no lo ve como un handicap: "Hasta ahora lo hemos resuelto bien y no creo que tengamos mayor inconveniente". Con las incorporaciones de Alba Andreu, Sandra Corral, Alba Fuertes, Abril Pazos, Paula Arratia, Mireya Rivera y Ángela Ávila, el Sporting Femenino suma ya siete refuerzos.