Óbito
Muere Pedro Hernández Cabrera, el árbitro olímpico que marcó una época en el baloncesto español
La FEB lamenta la pérdida del histórico colegiado palmero, referente del arbitraje nacional e internacional y pionero de un estilo que dejó huella
Redacción
El histórico árbitro internacional Pedro Hernández Cabrera falleció este lunes a los 72 años, según confirmó la Federación Española de Baloncesto (FEB), que ha transmitido su pésame a familiares y amigos. Considerado uno de los grandes referentes del arbitraje español, participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y fue pionero de un estilo que dejó huella en el baloncesto nacional.
Un debut precoz en la élite
Natural de Santa Cruz de La Palma y nacido en 1953, Hernández Cabrera se inició en el arbitraje a una edad temprana. Su carrera dio un salto en la temporada 1972-73, cuando con solo 21 años se convirtió en el árbitro más joven en dirigir partidos de la Liga, categoría en la que permaneció durante trece temporadas consecutivas.
En 1974 obtuvo la distinción de árbitro internacional, lo que le abrió las puertas a dirigir encuentros en el panorama global. Uno de los momentos cumbre de su trayectoria llegó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde representó al arbitraje español en la mayor cita deportiva del mundo.
Reconocimientos y aportaciones al baloncesto
Tras su etapa en las canchas, Hernández Cabrera continuó vinculado al baloncesto. Entre 1995 y 1997 presidió la Federación Insular de Baloncesto de La Palma, contribuyendo al desarrollo y organización del deporte en su isla natal.
En 1999, el Consejo Superior de Deportes le concedió la Medalla al Mérito Deportivo, un reconocimiento oficial a su dedicación, profesionalidad y aportaciones al arbitraje.
Un estilo que inspiró a nuevas generaciones
Más allá de su palmarés, Pedro Hernández Cabrera fue considerado un pionero de un nuevo estilo de arbitraje, caracterizado por la cercanía con el juego, la firmeza en la toma de decisiones y la capacidad para adaptarse a las exigencias del baloncesto moderno. Su forma de dirigir inspiró a una generación de colegiados, tanto en Canarias como en el resto del país.
El adiós de la Federación Española de Baloncesto
En un comunicado oficial, la FEB ha trasladado su más sentido pésame a familiares y amigos, destacando que Pedro Hernández Cabrera “marcó una época” en el arbitraje y que su legado “seguirá vivo en la memoria del baloncesto español”.
