El Sporting, pendiente del estado del campo del Ceuta para su segundo partido de Liga

El Sporting afrontará su segundo partido de liga el próximo 23 de agosto frente al Ceuta, pero todavía no está asegurado que el duelo se dispute en el Alfonso Murube. El campo habitual del conjunto ceutí está en plena remodelación para cumplir con las exigencias de LaLiga Hypermotion, tras el ascenso del club la pasada temporada.

Obras a contrarreloj

En los últimos meses, el Murube ha experimentado una profunda transformación: renovación completa de los vestuarios, instalación de una grada adicional, construcción del muro para el tiro de cámara televisivo y habilitación de la sala para el VAR, requisito obligatorio en Segunda División. Además, se ha retirado el césped, dejando el terreno de juego completamente de tierra a la espera de colocar el nuevo tapete en los próximos días.

El Ceuta confía en que todo esté listo para el estreno el día 23, justo ante el Sporting, ya que en la jornada anterior visitará al Valladolid en el José Zorrilla. El club asegura que los plazos se cumplen y que entre hoy y mañana LaLiga enviará técnicos para verificar que las instalaciones cumplen con todos los requisitos: césped en perfecto estado, iluminación, seguridad en graderíos y dotaciones técnicas para televisión y arbitraje.

Plan B: Cádiz

Pese al optimismo local, sigue sobre la mesa la posibilidad de que el partido no se juegue en Ceuta. El plan alternativo sería el Nuevo Mirandilla de Cádiz, lo que supondría un trastorno para varios aficionados rojiblancos que ya han organizado su viaje a la ciudad autónoma.

Tanto los clubes como las aficiones esperan la inspección de LaLiga para saber si el Ceuta podrá estrenar su campo con el Sporting como rival.