Gancedo triunfa en la XXI Subida Ciclista a la Cueva de la Peña bajo un intenso calor

El pasado lunes San Román de Candamo acogió la XXI Subida Ciclista a la Cueva de la Peña, una cita que lleva siendo un habitual en el concejo durante más de 20 años y una de las más esperadas del verano ciclista asturiano. Se trata de un recorrido con un trazado exigente que culminó en las inmediaciones de la emblemática Cueva de la Peña, símbolo histórico y cultural del concejo. Las carreras se dieron a las 16.0oh para los participantes inscritos en la categoría de infantil y a las 17.00h en la categoría cadete.

A pesar del intenso calor que se sufrió a lo largo de la jornada, el pueblo se encontraba a rebosar para observar la subida de los ciclistas durante el tramo que pasaba por ese lugar. Unas carreras que no se vieron frenadas por el calor en ningún momento, pues se desarrollaron a un fuerte ritmo desde el inicio, donde hubo varios ataques hasta que se formaron las escapadas con los corredores más fuertes del día.

Tras realizar el recorrido sin ningún contratiempo por el medio, los corredores llegaron al tramo final de esta emblemática carrera. En la categoría de cadete Pelayo Gancedo se hizo con la victoria de esta edición de la Subida a la Cueva de la Peña en San Román de Candamo, mientras que detrás quedó su compañero Hugo del Miro y el gallego Lucas Blanco.

Por otra parte, las metas volantes se las llevó Hugo del Miro, la montaña fue para Lucas Blanco del Cambre y, finalmente, por equipos ganó la MMR Academy Samuel Sánchez. En cuanto a la categoría infantil, los vencedores fueron Carlos Pomares y Laura Solares. El primer corredor joven fue para el cántabro Manuel Fernández del Icar Auto, el primer asturiano Pelayo Gancedo y la combatividad para Jorge Macías de Quesos la Peral.