Vidal sigue sin entrenarse y Calvo pide "otro central"

Nacho Vidal continúa ejercitándose en el gimnasio para recuperarse de unas molestias que le han impedido trabajar con el grupo tanto ayer como el pasado lunes sobre el césped de El Requexón. El lateral podría reincorporarse hoy a los entrenamientos a las órdenes de Paunovic con el objetivo de llegar a tiempo al partido de este viernes en Villarreal (21.30 horas), el primero del Oviedo en Primera tras 24 años fuera de la élite. En la sesión, en la que tampoco participó Colombatto por lesión, el equipo trabajó mecanismos para intentar superar al Submarino Amarillo y comenzar la competición con buen pie.

Tras el entrenamiento, Dani Calvo, zaguero azul, analizó el momento del conjunto carbayón. Sobre la pretemporada, el central destacó que "es una gran recompensa al trabajo que venimos haciendo durante años. Hemos hecho un trabajo muy duro y vamos a Villarreal a ganar. Las sensaciones son positivas. Ha habido partidos que, por contexto, han sido complicados, pero en el Tartiere se vieron cosas buenas. Creo que el equipo llega en un buen momento de forma a falta de incorporaciones. El mercado es así, pero iremos a competir".

En cuanto al mercado de fichajes, insistió en que "es fundamental que se pueda complementar con otro central. Llevamos tres años así y siempre te llevas sustos. Es importante ser cuatro. Es Primera y no podemos pecar de ello". Calvo, contento de su evolución desde que debutó en la categoría: "Me veo mucho más formado. La experiencia es un grado, la madurez, el poso... Llegué al Oviedo con la intención de subir y fue merecido. Como club, tres cuartas partes de lo mismo".

Respecto a las diferencias en el juego con la pasada temporada, señaló que "vamos trabajando en la misma línea. Solo cambia el tema de las incorporaciones que vienen. El míster pone énfasis en la fase defensiva, pero sin perder los argumentos ofensivos que nos caracterizaron el año pasado. Tenemos buen juego de pie, algo que hemos trabajado. El Villarreal tiene sus virtudes pero también sus defectos".

Sobre el regreso a la rutina tras el ascenso, confesó que "es muy emocionante". "La vuelta a los entrenamientos fue de felicidad máxima y de mucha hambre. No hemos venido para estar de paso. Es importante pelear la permanencia porque los tres equipos que suben, dos bajan. Estamos trabajando para hacer un buen bloque porque cualquier error te penaliza".

Sobre la as actuaciones defensivas, recordó que "el año pasado conseguimos bastantes porterías a cero y este año será más complicado". "Debe ser una seña de identidad del equipo, que seamos generosos entre nosotros porque sabemos que arriba tenemos jugadores con gol", aseguró.

En relación al trío de centrales, remarcó que "llevamos ya varios años juntos". "Somos tres centrales fiables, pero como he comentado antes es importante estar cubierto en todas las posiciones. El club está trabajando en ello y nos quedamos a la espera", insistió.

Por último, sobre el Villarreal, advirtió que "es un equipo difícil". "Es de Champions. Hemos visto diferentes vídeos y sabemos las situaciones que les pueden hacer daño. Saldremos valientes para darle los tres puntos al Oviedo", zanjó.