Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

El castellonense cae en tercera ronda en dos sets (7-6, 6-3)

Roberto Bautista.

Roberto Bautista. / EP

EFE

Nueva York

El español Roberto Bautista se despidió este miércoles del ATP 1.000 de Cincinnati al perder frente al estadounidense Ben Shelton por 7-6(3) y 6-3 en una hora y 49 minutos y tras un partido de tercera ronda marcado por la lluvia de principio a fin.

Este encuentro se tenía que haber jugado el martes por la noche pero una tormenta en Cincinnati impidió que Bautista y Shelton pudieran saltar a la pista.

Tampoco este miércoles se escaparon del agua, ya que tras casi una hora de partido con 7-6(3) y 1-2 en el marcador tuvieron que irse al vestuario durante casi tres horas por la lluvia.

Finalmente, Shelton, número 6 del mundo y campeón la semana pasada en al ATP 1.000 de Toronto, se impuso a Bautista (n.53) para extender su gran gira de pista dura por Norteamérica (llegó a semifinales del ATP 500 de Washington).

De 22 años, Shelton se enfrentará en octavos con el checo Jiri Lehecka (n.26).

Por otro lado, esta derrota deja a Carlos Alcaraz (n.2) como el último representante masculino de España en Cincinnati. Bautista, asimismo, no pudo conseguir el triunfo número 100 en un torneo ATP 1.000 de su carrera.

