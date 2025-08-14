Ciclismo

Fallece Bernardo Ruiz, el primer español en subir al podio en el Tour

El legendario ciclista también ganador de la Vuelta a España en 1948

Orihuela homenajea a su leyenda del ciclismo Bernardo Ruiz en su 100 aniversario

Orihuela homenajea a su leyenda del ciclismo Bernardo Ruiz en su 100 aniversario / Áxel Álvarez

César Hernández

Fallece a los 100 años el ciclista Bernardo Ruiz, una leyenda del ciclismo, convirtiéndose en el primer español en subir al podio en el Tour de Francia por detrás de Fausto Coppi y Stan Ockers. Recientemente recibió un emotivo homenaje de su ciudad natal con exposición de imágenes incluida tras alcanzar la redonda cifra de los 100 años. Bernando, que ganó la Vuelta a España en 1948, falleció la pasada madrugada tras una espectacular carrera deportiva y personal, siendo admirado por todos los que le rodeaban. Se va uno de los grandes deportistas que ha dado la provincia ocho meses después de alcanzar 100 años.

El 14 de julio de 1951 Bernardo Ruiz puso su nombre en el palmarés de la carrera al imponerse en la etapa con final en Brive la Gaillarde

En 1951, el oriolano Bernardo Ruiz fue el primero en pasear el nombre de la provincia por las carreteras francesas. / INFORMACIÓN

En su palmarés figuran tres campeonatos nacionales de ruta (1946, 1948 y 1951) y la Vuelta Ciclista a España de 1948. Fue también pionero en eso de conseguir dos triunfos en un mismo Tour en 1951, situándose noveno en la clasificación final. Desde aquel año de 1951 Orihuela nunca lo ha dejado en olvido. Puso su nombre al pabellón deportivo del Palmeral, y en 2013 se dedicó la zona verde del parque de La Ocarasa. 

Bernardo Ruiz, el héroe que fue capaz de firmar las primeras hazañas alicantinas en el Tour de Francia.

Bernardo Ruiz, el héroe que fue capaz de firmar las primeras hazañas alicantinas en el Tour de Francia. / INFORMACIÓN

Dos años después, el día 9 de octubre en que se conmemora la Comunidad Valenciana el expresidente Ximo Puig le entregó la Medalla al Mérito Deportivo. El 23 de diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento oriolano lo distinguió también como Hijo Predilecto. Tas colgar la bicicleta en 1958, empezó a dirigir el equipo Faema durante cinco años. Después, regresó a Orihuela, donde regentó un establecimiento de venta de motos y bicicletas durante muchos años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  2. Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
  3. Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
  4. Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
  5. Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
  6. Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
  7. Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
  8. El séptimo es Ovie Ejaria: el centrocampista firma con el Oviedo por 2 temporadas con el sueldo mínimo

Un entrenador que rozó el ascenso a Segunda División con un histórico, opción para el banquillo del Avilés

Un entrenador que rozó el ascenso a Segunda División con un histórico, opción para el banquillo del Avilés

Un nuevo avance en la llegada de grandes proyectos a Gijón: Sunwafe ya solicita que le apliquen la ley que agiliza los trámites

Un nuevo avance en la llegada de grandes proyectos a Gijón: Sunwafe ya solicita que le apliquen la ley que agiliza los trámites

Rescatan a un montañero madrileño de 74 años agotado y deshidratado en los Picos de Europa

Rescatan a un montañero madrileño de 74 años agotado y deshidratado en los Picos de Europa

¿Por qué siempre nos ponemos malos cuando empezamos las vacaciones?

¿Por qué siempre nos ponemos malos cuando empezamos las vacaciones?

Paunovic, sin dudas ante el estreno: “Sabemos de dónde venimos, pero también que queremos seguir en Primera el año que viene”

Paunovic, sin dudas ante el estreno: “Sabemos de dónde venimos, pero también que queremos seguir en Primera el año que viene”

Cristina Medina se sincera sobre su dura lucha contra el cancer: “Con el cáncer, todo el mundo aplaude porque estás viva… y tú estás reventada”

Cristina Medina se sincera sobre su dura lucha contra el cancer: “Con el cáncer, todo el mundo aplaude porque estás viva… y tú estás reventada”

Todo listo para la Noche de los Fuegos en Gijón: así completa la Guardia Civil la inspección del espectáculo pirotécnico que iluminará el cielo de la ciudad

Nueva de Llanes despide a Ricardo Duyos: "Era muy buena gente"

Nueva de Llanes despide a Ricardo Duyos: "Era muy buena gente"
Tracking Pixel Contents