Conference League
El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en Europa tras ganar al KÍ feroés en los penaltis
El equipo bielorruso remontó la eliminatoria tras el 2-0 de la ida, y con idéntico marcador resolvió en la tanda desde el punto fatídico
EP
El FC Neman Grodno ha eliminado este jueves por penaltis (5-4) al KÍ (Klaksvíkar Ítróttarfelag), conjunto de las Islas Feroe, en la tercera ronda previa de la Conference League 2025/26, convirtiéndose así en el rival del Rayo Vallecano para el último cruce por acceder a la fase de liga en dicho torneo.
Pese a haber encajado un 2-0 el pasado 5 de agosto en el partido de ida, el equipo bielorruso igualó la eliminatoria con goles de Gulzhigit Borubaev (min.80) y de Yuri Pantya (min.84). Aunque se quedó con un futbolista menos en la prórroga tras la expulsión de Mads Mikkelsen, el KÍ Klaksvík aguantó hasta forzar los penaltis definitivos.
Sin embargo, un fallo de Patrik Johannesen en el segundo turno de la tanda condenó al conjunto feroés, pues de nada le sirvió meter los otros cuatro lanzamientos porque su adversario acertó en sus cinco disparos para atrapar un billete hacia la siguiente ronda y citarse con el Rayo.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro