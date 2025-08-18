Alcaraz gana su título más amargo: Sinner se retira de la final de Cincinnati tras cinco juegos

"Sorry Jannik". Carlos Alcaraz dejaba grabado en la cámara lo que el cuerpo le pedía en ese momento. Uno no es campeón de nada si no se siente interiormente como tal. Y el murciano no podía celebrar su título en el Masters 1000 de Cincinnati, no tras apenas cinco juegos disputados. Tras ellos, ganados todos por él, Jannik Sinner levantó el brazo y no encontró mejor salida que retirarse de la esperadísima final.

0-5 y retirada figurará en el resultado de la sexta final entre los dos mejores tenistas del momento. El 0-5 era tan elocuente como extraño y encontró explicación en la avería física del número uno del mundo, que no había cedido un solo set en Ohio. No era normal semejante superioridad de Alcaraz ante su gran némesis. No era normal que dejara escapar sus seis primeros saques, que perdiera sus tres primeros servicios. Menos aún sin que el murciano estuviera ofreciendo un nivel descomunal, apenas entrando en calor.

La rareza encontró explicación cuando, antes de arrancar el sexto juego, Sinner se sentó su silla y le comunicó al árbitro que abandonaba el partido. Alcaraz, que intuía que algo raro le pasaba a su oponente, enseguida se acercó a consolarle. Se lo dijo el italiano y lo refrendó luego el español: a nadie le gusta ganar así.

"Siento mucho decepcionaros...", lamentaba el defensor del título, que no fue capaz de ejercer ese rol en la final. "Desde anteayer no me sentía bien. Tenía que salir e intentarlo, pero no he podido aguantar más. Lo siento mucho, sé que teníais que trabajar o hacer otras cosas y habéis venido a ver la final, pero no he podido", ahondaba Sinner, muy tocado por la situación.

"No tienes que pedirme perdón, me hago cargo de cómo te sientes. Sé que vas a volver mejor y más fuerte de esta situación, es lo que hacen los verdaderos campeones como tú", le dedicó Alcaraz, en el que con seguridad es el título que peor sabor de boca le ha dejado sobre la pista de los 22 que ya figuran en su palmarés: "Esta no es la manera en que quiero ganar un partido y un trofeo".

Un final anticlimático que no debe esconder el gran torneo que ha firmado Alcaraz, que añade Cincinnati a su ya abultado palmarés, tras haber perdido la final de 2023 contra Novak Djokovic, y alarga su prodigioso estado de forma en un 2025 en el que ya ha igualado su récord de seis títulos que fijó hace dos años. Y todavía queda mucha temporada por delante.

Lo más inmediato es un Abierto de EEUU en el que tiene un doble reto que va de la mano: ganar el torneo y encaramarse al número uno del mundo. El título le garantizaría superar a Sinner en el ranking, haga lo que haga el italiano si es que los problemas físicos que le retiraron de Cincinnati le permiten presentarse en Nueva York en apenas una semana.