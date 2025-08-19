El centenario circuito del Rindión en Tineo acogió al nuevo campeón de Asturias

Tineo se convirtió el pasado domingo en el escenario principal del ciclismo asturiano. Después de 20 años sin celebrarse, se ha recuperado la prueba del Circuito Rindión, que acogió el Campeonato de Asturias de Ciclismo en Ruta para la categoría Cadete. Se trata de un recorrido que tiene un gran valor para el ciclismo asturiano, pues el circuito tiene una gran tradición con sus orígenes en el año 1917. Además, la jornada sirvió para rendirle homenaje a Lisardo, de Moto Enlace, recientemente fallecido.

En esta nueva edición, celebrada el domingo 17 a las 12.00h, los mejores correodres cadetes del Pricipado se reunieron para competir por el título regional. En total, fueron 100 los participantes que se jugaron el título en Tineo, con un recorrido muy exigente que puso a prueba la resistencia y estrategia de los corredores y las corredoras. Y es que, aunque la carrera fue ganada por el gallego Ariel Soto del equipo Cambre-La Fuga, el título de Campeón de Asturias se lo llevó Iker Aumente, del club MMR Academy, que quedó segundo en esta legendaria carrera. El tercer puesto se lo llevó Pelayo Gancedo, también de MMR Academy.

En cuanto a la clasificación de montaña, el podio perteneció de nuevo a Iker Aumente junto a Ariel Soto, quien quedó en segundo lugar. Por otra parte, el tercer lugar se lo llevo Olai Rodríguez, del club Sidra Menéndez-Las Mestas. En cuanto a los Sprint Especiales, el primer puesto fue para Ariel Soto, el segundo para Iker Aumente y el tercero para Pelayo Gancedo.

La clasificación por equipos se la llevó MMR Academy, seguido por Cambre-La Fuga y Sidra Menéndez-Las Mestas.

En la categoría de Cadete femenino, el orden de entrada fue Vega Aldrey, de Cambre.Servicios Reunidos, Adriana Serrano de Oviedo.es, y Aurora García, de Viella / Guttrans, llevándose el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.