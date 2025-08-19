El Sporting, pendiente del sí del Mallorca por Dani Luna
El club trabaja en cerrar la cesión del atacante colombiano entre hoy y mañana
JAVI Llaneza
La operación está a punto de caramelo, pero aún faltan unos flecos que cerrar para el sí definitivo por parte del Mallorca. Ese es el estado actual de la operación Daniel Luna, el gran deseado para completar la parcela ofensiva rojiblanca. El pasado domingo, el Sporting tuvo un nuevo acercamiento con el club balear con la intención de llegar a un acuerdo. La fórmula para que Luna aterrice en Gijón es clara: una cesión con opción de compra.
Las conversaciones para su llegada siguen abiertas, y desde el Sporting intentan que el fichaje se cierre entre hoy y mañana. Así, Garitano podría contar con el atacante cafetero para preparar el partido contra el Ceuta, el próximo sábado a las 19:00 horas, que salvo sorpresa se jugará finalmente en el feudo ceutí, el Alfonso Murube.
Para ello, el Mallorca tiene que dar un ok que hasta este momento no ha confirmado. El pasado sábado, en el encuentro entre el equipo balear y el Barcelona, que finalizó 0-3 para los de Hansi Flick, Jagoba Arrasate incluyó en la convocatoria a Daniel Luna. Sin embargo, el técnico vizcaíno, conocedor en todo momento de la situación de su aún jugador, no le dio minutos. De hecho, en la previa de ese encuentro, el entrenador del Mallorca negó que Luna estuviera apartado. Sin embargo, sí confirmó la intención del cafetero: "Luna ha pedido salir, es verdad", declaró. El colombiano, con contrato hasta junio de 2027, es la penúltima pieza del puzzle de Asier Garitano, a falta de la llegada de un defensa central o lateral zurdo que complete la plantilla. Si el Sporting lograra cerrar definitivamente la cesión de Daniel Luna, el club cubriría de esta forma las dos plazas de jugadores extracomunitarios permitidas. El ariete colombiano, junto a Jordy Caicedo, serían los dos elegidos, ya que La Liga validó hace unos días la documentación de la doble nacionalidad de Juan Otero, que deja libre una ficha.
