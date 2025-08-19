Con hambre y con la firme convicción de que la plantilla tiene potencial para asentarse en Primera Federación. Así se presentó ayer en Avilés Dani Vidal, tarraconense de 33 años que asume el reto del banquillo blanquiazul tras la destitución de Javi Rozada con la pretemporada mediada. El presidente de la entidad, Diego Baeza, y el director deportivo, Miguel Linares, arroparon al técnico catalán en su primer día al frente del equipo.

Vidal, ante el reto del Avilés: "El equipo está preparado"

Miguel Linares destacó la importancia de recuperar la normalidad tras unos días convulsos y agradeció la predisposición del nuevo míster. Señaló que el club confía en que Vidal aporte una rutina diaria marcada y un ambiente de trabajo exigente, centrado plenamente en lo deportivo. "Dani llega con muchas ganas, predisposición y hambre de demostrar, con la ilusión de aportar un ambiente de trabajo diario que es lo que necesitamos a partir de ahora", afirmó.

El propio Vidal recogió el testigo mostrando entusiasmo por el reto que afronta. "Todo se dio muy rápido por la voluntad de todas las partes. Estoy muy contento de estar aquí y poder aportar mi granito de arena al proyecto", aseguró.

El joven entrenador explicó que su llegada al club a tan solo dos semanas del inicio liguero no le preocupa, sino que lo ve como una oportunidad para iniciar la temporada junto al resto de equipos con igualdad de condiciones. Reconoció que le llamó la atención el nivel mostrado por el equipo en los partidos de pretemporada frente a equipos de Segunda (el Avilés se ha medido a Racing, Sporting y Cultural) y valoró la calidad de los jugadores que aún no conocía. "En el fútbol se dan estas situaciones. Lo veo como una oportunidad, porque partimos todos con los mismos puntos, no como cuando entras a mitad de temporada con un déficit. Me atrajo sobre todo el nivel que vi en los partidos de pretemporada contra equipos de Segunda", indicó.

El técnico dejó claro que no quiere perder ni un minuto y que su prioridad es aprovechar cada sesión de entrenamiento. Tras su llegada, el mismo domingo, se dedicó a preparar la primera sesión y a conocer la plantilla combinando la información de los partidos de pretemporada con su experiencia previa con algunos jugadores. "Creo mucho en el trabajo diario, no me gusta perder ni un segundo. Hoy me encontré predisposición máxima y muchas ganas de empezar a rodar", afirmó.

Vidal también quiso avanzar que, antes de su primer entrenamiento, se reunió con José Luis Deus, que actuará como segundo entrenador, y con el resto del cuerpo técnico. "Gente con muchísima predisposición, con ganas de crecer y de ayudarnos. Aproveché que tuve ocho horas de viaje ayer para ir hablando con ellos por teléfono y les pedí que vinieran el domingo por la tarde al estadio. Pudimos adelantar faena durante dos o tres horas y preparar el día a día que queríamos marcar. La predisposición fue absoluta y estoy muy contento con ellos", explicó.

Sobre posibles refuerzos, Vidal aseguró que coordinará con la dirección deportiva para definir los perfiles más adecuados y recalcó la importancia de que los jugadores que lleguen tengan clara la idea de sumarse al proyecto.

El técnico resaltó que su equipo buscará ser competitivo y adaptable, capaz de jugar a todo pero manteniendo su identidad: presión, sacrificio y capacidad de adaptarse a distintos contextos. También destacó el valor de la combinación entre juventud y veteranía dentro de la plantilla, considerando que se complementan y se potencian mutuamente.

Vidal señaló que el vestuario ha recibido con naturalidad su llegada y que los jugadores muestran predisposición para centrarse en lo deportivo, a pesar de lo atípico de cambiar de entrenador durante una pretemporada. Añadió que durante el primer entrenamiento insistió en la importancia del orden, para que cada jugador conozca su posición y la de sus compañeros y pueda moverse coordinadamente en cualquier situación de juego.

El nuevo entrenador confía en que la plantilla esté lista para competir en Primera Federación. Destacó que los partidos de pretemporada frente a equipos como Sporting, Racing o Cultural demostraron que el Avilés puede plantar cara a cualquier rival. Subrayó que, más allá de los presupuestos de los clubes, la clave está en el trabajo diario, la exigencia y la atención a los detalles: "El Avilés está preparado; si no, no estaría aquí. Es una categoría muy dura, con presupuestos importantes, pero lo esencial es el trabajo diario, la cultura deportiva exigente y cuidar los detalles. Eso nos permitirá competir contra cualquiera".

Por su parte, Miguel Linares explicó que el club ha tenido en pausa las gestiones de los fichajes mientras se concretaba la incorporación de Vidal, de tal manera que el catalán se incorporase a la toma de decisiones sobre los últimos perfiles que se buscan. Recalcó que el club no contempla dar de baja a ningún jugador recién fichado y que las incorporaciones realizadas se adaptan al estilo y necesidades del equipo. "No contemplamos dar la baja a nadie de los que llegaron este verano. Estamos muy contentos con las incorporaciones. Dani también ve que la plantilla se adapta bien a su estilo, con la mezcla de juventud y experiencia que buscábamos. Esa opción no está encima de la mesa", concluyó el director deportivo blanquiazul.