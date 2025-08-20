FC Barcelona
Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou
Al Barça apenas le queda una semana para conseguir el Certificado Final de Obra o deberá jugar la liguilla de la Champions League en Montjuïc
Al FC Barcelona se le está echando el tiempo encima. La temporada oficial ya ha empezado y las obras del Spotify Camp Nou no están lo suficientemente avanzadas como para que ya se puedan disputar partidos con una parte del estadio abierto al público.
El Barça debe trabajar más a contrarreloj que nunca. La próxima semana, el jueves 28 de agosto, se celebra el sorteo de la Champions League y el club debe presentar el estadio donde jugará toda la liguillla. En la Champions no hay opción de cambio de escenario. Se juega del primer al cuarto partido en casa en el mismo recinto.
El problema es mayúsculo ya que el club todavía no ha podido presentar el Certificado Final de Obra al Ajuntament de Barcelona. Sin este paso, el consistorio no puede dar luz verde a una primera ocupación de l'Estadi y, por tanto, no se pueden disputar partidos.
La UEFA es inflexible
El Barça lo intentará hasta el último momento. El problema radica en la Champions ya que para la Liga sí que puede cambiar de estadio durante la temporada. El partido del 14 de septiembre ante el Valencia podría jugarse en el Olímpic o incluso en el Johan Cruyff. Sin embargo, en el Lluís Companys hay el problema del concierto de Post Malone el viernes 12, por lo que el tiempo para preparar el recinto olímpico sería escaso. El Barça estaría contra las cuerdas.
En cuanto a la Champions League, todo el calendario está marcado y depende del sorteo. El Barça no puede pedir empezar fuera de casa, como sí que ha hecho en la Liga con tres partidos, y la competición arranca el 16-18 de septiembre. La segunda jornada, en la que quizá ya podría jugarse en el Spotify Camp Nou sería entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.
El club no puede estar pendiente, por tanto, del sorteo y antes del 28 de agosto debe comunicar a la UEFA el estadio en el que el Barça albergará sus encuentros de la máxima competición continental.
Las previsiones no son muy halagüeñas con tan poco tiempo de margen, pero desde el club se está trabajando a destajo para poder llegar la próxima semana con los permisos mínimos listos para poder jugar en el Spotify Camp Nou a partir de mediados de septiembre.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos