En Vinuesa

Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria

La identidad del fallecido no se ha hecho pública

La etapa fue finalmente suspendida

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero.

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. / VUELTA CICLISTA JUNIOR A LA RIBERA DEL DUERO

EFE

Valladolid

Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.

La etapa fue suspendida.

