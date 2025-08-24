LaLiga EA Sports
Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos
Budimir anotó el único tanto del partido y el visitante Gayà fue expulsado en el primer tiempo
EFE
Osasuna firmó la primera victoria de la era Lisci a costa de un inofensivo Valencia que vio cómo Ante Budimir adelantó a los suyos antes de la temprana expulsión de Gayá en el minuto 22 que decantó un choque en el que los locales fueron de más a menos.
La primera parte de Osasuna fue para enmarcar, con juego anárquico y muy ofensivo que sacó del partido al Valencia. Moi Gómez fue el mejor tocando y moviéndose por todo el terreno de juego. En el minuto 10 Valentin Rosier sirvió un balón para Ante Budimir, quien no desperdició la ocasión de cabeza.
El vendaval rojillo fue a más. Expulsión directa de José Luis Gayá en el minuto 22 para poner todo de cara a un Osasuna que no encontró el premio del gol en la primera mitad.
En la segunda parte el ritmo decayó. Los de Corberán lo intentaron hasta el final y a punto estuvieron de sumar un punto. Danjuma metió gol en el minuto 90, pero el colegiado Gil Manzano anuló su tanto por fuera de juego. Osasuna y El Sadar sufrieron para llevarse finalmente la primera victoria del año.
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
- Vuelve el caos en un sábado de playa en Asturias: autovías atascadas en Villaviciosa