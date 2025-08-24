LaLiga EA Sports

Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos

Budimir anotó el único tanto del partido y el visitante Gayà fue expulsado en el primer tiempo

Osasuna salva los muebles ante el Valencia.

Osasuna salva los muebles ante el Valencia. / EFE

EFE

Pamplona

Osasuna firmó la primera victoria de la era Lisci a costa de un inofensivo Valencia que vio cómo Ante Budimir adelantó a los suyos antes de la temprana expulsión de Gayá en el minuto 22 que decantó un choque en el que los locales fueron de más a menos.

La primera parte de Osasuna fue para enmarcar, con juego anárquico y muy ofensivo que sacó del partido al Valencia. Moi Gómez fue el mejor tocando y moviéndose por todo el terreno de juego. En el minuto 10 Valentin Rosier sirvió un balón para Ante Budimir, quien no desperdició la ocasión de cabeza.

El vendaval rojillo fue a más. Expulsión directa de José Luis Gayá en el minuto 22 para poner todo de cara a un Osasuna que no encontró el premio del gol en la primera mitad.

En la segunda parte el ritmo decayó. Los de Corberán lo intentaron hasta el final y a punto estuvieron de sumar un punto. Danjuma metió gol en el minuto 90, pero el colegiado Gil Manzano anuló su tanto por fuera de juego. Osasuna y El Sadar sufrieron para llevarse finalmente la primera victoria del año.

Osasuna gana por la mínima a un Valencia con un jugador menos

