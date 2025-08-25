VOLEIBOL

España roza la primera victoria de su historia en un Mundial de voleibol

España cedió ante Canadá en el segundo partido de la fase de grupos (25-22, 26-28, 26-24, 15-25 y 10-15)

Las jugadoras españolas celebrando un punto ante Canadá.

Las jugadoras españolas celebrando un punto ante Canadá. / RFEVB

David Boti

Barcelona

La selección española femenina de voleibol rozó la gesta en Tailandia. En su regreso a un Mundial tras 43 años de ausencia, el equipo dirigido por Pascual Saurín se quedó a un paso de estrenar su casillero histórico de victorias. Soñó con ello durante casi dos horas de partido, ganó un set por primera vez en la competición y llegó a situarse 2-1 arriba. Pero Canadá, con más experiencia en grandes escenarios, acabó imponiéndose en el desempate (2-3).

El partido, disputado en Nakhon Ratchasima, fue un ejercicio de ilusión, coraje y resistencia. España arrancó con valentía (25-22) y, pese a ceder un igualadísimo segundo parcial (26-28), volvió a golpear con un 26-24 que la acercaba a la gloria. Pero las canadienses reaccionaron con dureza (15-25) y en el tie-break no dieron opción (10-15). El marcador final reflejó la dureza del choque: 25-22, 26-28, 26-24, 15-25 y 10-15 en una hora y 58 minutos.

La batalla tuvo nombres propios. Andrea Mitrovic lideró a Canadá con 22 puntos, mientras que en España brillaron Lucía Varela (16), Lola Hernández y María Segura (12 cada una) y Ana Escamilla (11). Más allá de las cifras, quedó la imagen de un grupo convencido de que puede competir de tú a tú contra selecciones de mayor tradición.

El regreso de España a un Mundial estaba marcado por la ilusión tras cinco triunfos consecutivos en el Preeuropeo y en su gira por Vietnam. Frente a Turquía, en el estreno, ya dejaron destellos pese a perder con claridad. Ante Canadá dieron un paso más y rozaron un triunfo que habría sido histórico.

La aventura no termina aquí. El miércoles a las 14:30 horas (hora española), la selección se medirá a Bulgaria en su último partido de la fase de grupos. Otro reto, otra oportunidad para seguir soñando en grande.

