Oficial: Lucas Vázquez ficha por el Leverkusen

Ya es oficial. Lucas Vázquez es el nuevo jugador del Bayer Leverkusen para las siguientes dos temporadas. Así lo ha hecho oficial el club alemán después de que en las últimas horas trascendieran los rumores sobre su posible incorporación al equipo dirigido por Erik ten Hag.

Fue el mes de julio, tras el Mundial de Clubes, cuando el Real Madrid hizo oficial la marcha del jugador español después de no renovar su contrato que finalizaba en junio y que alargó para poder disputar la nueva competición de la FIFA. El futbolista lleva desde entonces sin equipo y, pese a que tenía ofertas de otros equipos, como es el caso de Arabia, finalmente el conjunto elegido ha sido el Leverkusen.

Su llegada se produce poco después de que a los alemanes se les escapara Jonathan Clauss, puesto que no pudieron solucionar las diferencias económicas con el Niza. Por eso mismo, en su lugar el objetivo del club ha sido Lucas, quien se incorpora a una plantilla que en este mercado se ha rejuvenecido con sus nuevos fichajes. En este sentido, el exjugador del Real Madrid aportará al vestuario tanto su veteranía como su calidad en el terreno de juego.

Precisamente, en el conjunto blanco, el gallego militó durante 10 temporadas en el primer equipo, excepto en la campaña 2014-2015 cuando jugó en el Español en calidad de cedido. Durante todos estos años, el futbolista disputó 310 partidos de Liga, donde anotó 29 goles, además de participar en 77 encuentros en la Champions, en las que marcó en cuatro ocasiones. Asimismo, en su palmarés suma cinco orejonas, cuatro Ligas, un título de Copa del Rey y cuatro Mundiales de Clubes, además de supercopas nacionales e internacionales.

Toda esta experiencia será más que bienvenida a un Leverkusen que está pasando por un cambio de etapa tras la marcha de Xabi Alonso al Madrid. De momento, y a falta de pocos días de que acabe el mercado, el club alemán ha dejado ir a 17 jugadores, entre ventas y cesiones, y ha incorporado a sus filas varias caras nuevas, donde en la mayoría de casos no superan los 25 años.