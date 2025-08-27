Djokovic se repone, toca el 'violín', y se clasifica para la tercera ronda del US Open

Novak Djokovic, a sus 38 años y pese a ser consciente de que su mejor tiempo ya pasó, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz dominando el circuito, pretende seguir disfrutando. Ayer cerró su partido frente al joven estadounidense Zachary Svajda (22 años) en la pista Arthur Ashe con un salto y un remate que le sacó, por fin, una sonrisa. Después de perder el primer set, el número siete del ránking mundial venció sin mayores dificultades (6-7, 6-3, 6-3, 6-1) para acceder a la tercera ronda del US Open.

Djokovic, ganador de 24 Grand Slams y vencedor cuatro veces en Flushing Meadows (2011, 2015, 2018, 2023), venía de sufrir de lo lindo ante otro jovencito estadounidense, Learner Tien. Svajda, un tenista de maneras académicas que no pareció inmutarse durante todo el duelo, inquietó al serbio lo suficiente como para arrebatarle el primer set en el tie-break. Pero ahí Djokovic, que se fue entonando poco a poco, dijo basta ante un rival acalambrado. Y antes de ponerse a tocar el violín con la raqueta como habitual muestra de cariño a su hija pequeña, Tara, demostró que quiere llegar más lejos que el año pasado, cuando cayó en la tercera ronda contra el australiano Alexei Popyrin.

Djokovic, por cierto, ha alcanzado la tercera ronda del US Open en sus 19 participaciones, para un total de 75 presencias en tercera ronda en Grand Slams (por las 74 de Roger Federer y las 59 de Rafa Nadal). Otro dato más para el recuerdo. Ya son 191 victorias del serbio en pista dura en Grand Slams, las mismas que amontonó Federer.

Mientras, el inglés Jack Draper, semifinalista del último US Open y número cinco del mundo, se retiró ayer por lesión antes de su duelo de segunda ronda contra el belga Zizou Bergs.