El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después

El centrocampista del Rayo Álvaro García celebra tras marcar ante el Neman,

EFE

El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró el pase a la fase de grupos.

El equipo madrileño llegó a este partido con ventaja tras ganar 0-1 en la ida.

