Fútbol
Celta y Betis ya conocen sus rivales en la primera fase de la Europa League
El Rayo Vallecano recibirá a Lech Poznan, Drita y Shkendija, y visitará al Slovan Bravislava, Jabiellonia y al Hacken en la primera de la Conference League
Redacción / agencias
Los equipos españoles ya conocen a sus rivales en las competiciones europeas de la temporada 2025/26 tras los sorteos celebrados este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Real Betis y Celta de Vigo han descubierto esta mañana los rivales que se encontrarán en la primera fase de la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano ha conocido justo después su futuro próximo en la Conference League.
El Real Betis se medirá en la fase liga a rivales de peso como Feyenoord, Lyon y Nottingham Forest. El conjunto verdiblanco recibirá en el Benito Villamarín a Feyenoord (NED), Lyon (FRA), Nottingham (ING) y Utrecht (NED), y tendrá que visitar a Dinamo Zagreb (CRO), PAOK (GRE), Ludogorets (BUL) y Genk (BEL).
Por su parte, el Celta de Vigo también afrontará un exigente calendario en la segunda competición continental. El equipo gallego recibirá en Balaídos a Lille (FRA), PAOK (GRE), Niza (FRA) y Bolonia (ITA), mientras que se desplazará a los estadios de Dinamo Zagreb (CRO), Estrella Roja (SRB), Ludogorets (BUL) y Stuttgart (GER).
En la Conference League, el Rayo Vallecano se estrenará en Europa ante rivales como Lech Poznan, Slovan Bratislava o Hacken. El cuadro franjirrojo recibirá en Vallecas a Lech Poznan (POL), Drita (KOS) y Shkendija (MKD), y jugará fuera de casa frente a Slovan Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL) y Hacken (SWE).
La fase inicial en la Europa League constará de ocho jornadas, entre el 24 de septiembre y el 29 de enero, mientras que en la Conference League se disputarán seis, entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre. En ambos torneos, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, y los equipos que terminen entre la novena y la vigésima cuarta plaza deberán disputar una eliminatoria adicional.
A partir de esa ronda, el formato será el tradicional de eliminatorias a doble partido hasta la gran final. La Europa League se decidirá el 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul, y la Liga Conferencia tendrá su desenlace el 27 de mayo de 2026 en Leipzig (Alemania).
