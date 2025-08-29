Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Etapa 7 de la Vuelta a España 2025, en directo

La carrera entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta edición con más desnivel acumulado

Etapa 7 de la Vuelta a España

Etapa 7 de la Vuelta a España

Redacción | EFE

Casi veinte años ha tardado la Vuelta a España en regresar a la cima de Ampríu-Cerler, la última vez fue en 2007, y lo hace en la séptima etapa para finalizar el paso por los Pirineos en esta edición con una jornada con 4.211 metros de desnivel destinada a los favoritos.

La etapa entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta Vuelta del nonagésimo aniversario con más desnivel acumulado, tan solo superada por la penúltima jornada entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Son las dos únicas que superan este 2025 los 4.000 metros de desnivel.

Aunque no es la etapa reina de la 80ª Vuelta, entre los favoritos y entre aquellos que aspiran a pelear por algún triunfo parcial, se contempla como una jornada para los aspirantes a la clasificación general.

Con dos puertos de primera, el Cantó al comienzo de la etapa y más por sus más de 24 kilómetros de ascensión continuada, y la ascensión final hasta Ampríu donde se decidirá el vencedor de la etapa y se verá si hay algún aspirante que queda definitivamente descartado. Entre ambos se ascenderán el puerto de la Creu de Perves y el collado de L'Espina.

En su análisis, el director deportivo de la Vuelta, Fernando Escartín, apunta que en el Cantó debería formarse la escapada del día, para afrontar la ascensión a Cerler que supera en dureza a las de Limone Piemonte en la segunda etapa y Pal el día anterior.

De no mediar una auténtica sorpresa y tras la concesión a la escapada en Pal, los favoritos a imponerse en la etapa serán los candidatos a la clasificación general que tratarán de probar a sus rivales y si son capaces de hacerlo, intentarán acumular la mayor ventaja posible.

Etapa 7: Andorra La Vella - Cerler, 188 km

  • Salida: 11.55 horas (10.17 GMT)
  • Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  2. Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
  3. Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
  4. Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
  5. Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
  6. Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
  7. Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
  8. Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

Miqui Otero: "La mentira es otra manera de llamar a la ficción"

Miqui Otero: "La mentira es otra manera de llamar a la ficción"

Asturias se prepara para la última operación retorno del verano, en la que se prevén 149.000 desplazamientos

Asturias se prepara para la última operación retorno del verano, en la que se prevén 149.000 desplazamientos

Infidelidades y excesos: los motivos que habrían dinamitado el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales

Infidelidades y excesos: los motivos que habrían dinamitado el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales

Etapa 7 de la Vuelta a España 2025, en directo

Etapa 7 de la Vuelta a España 2025, en directo

Gran noticia para la cantera del Oviedo: Pablo Agudín, convocado con la selección española sub19

Gran noticia para la cantera del Oviedo: Pablo Agudín, convocado con la selección española sub19

Pulseras anti-droga: así es el accesorio que está revolucionando la seguridad en las fiestas de Madrid (y que pronto llegará a toda España)

Pulseras anti-droga: así es el accesorio que está revolucionando la seguridad en las fiestas de Madrid (y que pronto llegará a toda España)

Protesta frente a las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco explica su gestión de los incendios

Protesta frente a las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco explica su gestión de los incendios
Tracking Pixel Contents