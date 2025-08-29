Alpinismo
El gran reto de Carlos Soria en el Manaslu: quiere ser la persona de más edad en coronar un ochomil
A sus 86 años, viaja al Himalaya en busca de hacer historia en el alpinismo
Redacción
El alpinista español Carlos Soria ya viaja hacia su próximo reto, coronar el Manaslu y convertirse así en la persona de más edad en ascender un ochomil.
A sus 86 años, Soria ha sido despedido en Barajas por el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, en su viaje al Himalaya.
El Manaslu, con 8.163 metros, es el próximo gran reto del abulense, que se convertiría en la persona de más edad en la historia en lograr un ochomil.
La expedición, formada por cuatro alpinistas y dos sherpas, prevé una estancia de unos 90 días en Nepal. Tras una fase de aclimatación en el valle del Everest, el equipo se trasladará en helicóptero al campo base del Manaslu. El intento de cumbre está previsto para la segunda semana de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Una vida dedicada a las cumbres
Carlos Soria, nacido en Ávila en 1939 y afincado en Moralzarzal (Madrid), ha hecho historia en el himalayismo al coronar 13 de las 14 montañas más altas del planeta, siendo la persona más veterana en ascender a cumbres como el K2, el Broad Peak, el Makalu o el Annapurna.
Su trayectoria es un ejemplo de disciplina, humildad, solidaridad y capacidad de superación, valores que la Comunidad de Madrid reconoció en 2019 al otorgarle el Premio Siete Estrellas al Fomento de Valores.
Pese a haber sufrido en 2023 un grave accidente a 7.700 metros en el Dhaulagiri y haber sido operado del corazón este mismo año, Soria vuelve a demostrar que la pasión por la montaña y el deporte es más fuerte que cualquier obstáculo.
"Me voy al Manaslu con la misma ilusión que cuando empecé en la Sierra de Guadarrama siendo un chaval. Me siento acompañado por toda la gente que me apoya y, especialmente, por mi tierra, Madrid", dijo Soria antes de volar.
"Carlos Soria es un ejemplo vivo de que los sueños no tienen edad ni límites. Con 86 años vuelve al Himalaya para seguir haciendo historia. Representa todo lo que es el deporte: disciplina, esfuerzo, humildad y espíritu de superación. Es, sin duda, uno de los mejores embajadores de Madrid y de España", aseguró Tomé.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)