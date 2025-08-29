FÚTBOL
El potente mensaje de Luis De la Fuente: "El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego"
El seleccionador ha querido acordarse de las víctimas de los incendios y de quienes han puesto en peligro sus vidas trabajando para extinguirlos.
Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista para los dos primeros partidos de la fase clasificatoria del Mundial 2026 en Estados Unidos. Y lo ha hecho con un emotivo vídeo que pretende homenajear tanto a las víctimas de los incendios como a quienes han puesto en peligro sus vidas trabajando para extinguirlos. "El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego y en esa durísima batalla todos luchamos en el equipo de quienes se están jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y nuestros pueblos", apuntaba al seleccionador al inicio del vídeo.
Posteriormente, trasladaba un mensaje a bomberos, brigadistas, voluntarios y víctimas: "Desde aquí, toda la admiración de quienes formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso. Ahora que iniciamos sobre el verde un nuevo reto deportivo, queremos inspirarnos en su ejemplo de entrega y sacrificio con el objetivo de poder alcanzar el próximo Mundial. Queremos que os sintáis también orgullosos de esta selección".
Un mensaje que mantiene la línea que viene trabajando la Real Federación Española de Fútbol en los últimos meses en apoyo de las víctimas de tragedias como la DANA, o durante la pandemia y el confinamiento por el COVID. Luis de la Fuente ha mostrado su sensibilidad con estos problemas que afectan a toda la sociedad española, y en este caso ha querido hacer lo mismo con las víctimas y los trabajadores que han luchado por extinguir los incendios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)