Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

El tenista español ya machacó en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025.

Carlos Alcaraz en un partido del US Open 2025. / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).

La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
  2. Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
  3. Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
  4. Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
  5. Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
  6. Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
  7. Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
  8. Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)

El hijo de Sara Montiel triunfa fuera de España: "Muy ilusionado"

El hijo de Sara Montiel triunfa fuera de España: "Muy ilusionado"

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Última hora sobre el testamento de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Es un aprieto"

Última hora sobre el testamento de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Es un aprieto"

Alejandra Rubio sorprende a todos con su última publicación en redes: "Sube la temperatura"

Alejandra Rubio sorprende a todos con su última publicación en redes: "Sube la temperatura"

VÍDEO: Este es el estado actual en el que se encuentra el incendio de Ibias

VÍDEO: Este es el estado actual en el que se encuentra el incendio de Ibias
Tracking Pixel Contents